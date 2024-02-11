لقطة رائعة.. تشابي ألونسو يرفض الاحتفال دون طاقمه المساعد (فيديو)
التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم، لقطة رائعة لتشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، عقب المباراة.
وتغلب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، على بايرن ميونخ، حامل اللقب، 3-صفر، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته بقوة على سباق اللقب.
وضمنت أهداف يوسيب ستانيشيتش وأليخاندرو جريمالدو جيريمي فريمبونغ النقاط الثلاث لليفركوزن، الذي لم يسبق له الفوز بالدوري الألماني، وعززت مسيرته الخالية من الهزائم في كافة المسابقات هذا الموسم إلى 31 مباراة متتالية.
وعقب المباراة كان يستعد تشابي ألونسو للتوجه إلى الجماهير والاحتفال معهم، لكنه رفض القيام بهذا الأمر بشكل منفرد، ليقوم باستدعاء طاقمه الفني المساعد، اعترافًا وتقديرًا منه لِما يقدمونه مع الفريق هذا الموسم.
ولفتت اللقطة أنظار الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سارعوا بتداولها والإشادة بعقلية تشابي ألونسو، والمرشح بقوة لقيادة فريق ليفربول أو برشلونة الموسم المقبل.
ورفع فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي سدد في إطار المرمى مرتين، رصيده إلى 55 نقطة مع توقف رصيد بايرن عند 50 نقطة في المركز الثاني.
وقال ألونسو، عقب اللقاء: "الأداء كان منضبطًا للغاية من فريقي. لم يكن ذلك سهلًا، لكنْ انتظرنا فرصنا. ربما لم نستحوذ على الكرة كثيرًا لكننا أردنا السيطرة حتى دون الكرة.
"كان فوزًا مهمًّا للغاية مع أنها مجرد ثلاث نقاط. علينا أن نواصل المضي قدمًا. نحن لا زلنا في فبراير ونحتاج للبقاء هادئين".
ولم يتعرَّض باير ليفركوزن لأي هزيمة هذا الموسم تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، إذ حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل 4 مرات.