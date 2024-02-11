لقطة رائعة.. تشابي ألونسو يرفض الاحتفال دون طاقمه المساعد (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم، لقطة رائعة لتشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، عقب المباراة.

وتغلب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، على بايرن ميونخ، حامل اللقب، 3-صفر، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته بقوة على سباق اللقب.

وضمنت أهداف يوسيب ستانيشيتش وأليخاندرو جريمالدو جيريمي فريمبونغ النقاط الثلاث لليفركوزن، الذي لم يسبق له الفوز بالدوري الألماني، وعززت مسيرته الخالية من الهزائم في كافة المسابقات هذا الموسم إلى 31 مباراة متتالية.

وعقب المباراة كان يستعد تشابي ألونسو للتوجه إلى الجماهير والاحتفال معهم، لكنه رفض القيام بهذا الأمر بشكل منفرد، ليقوم باستدعاء طاقمه الفني المساعد، اعترافًا وتقديرًا منه لِما يقدمونه مع الفريق هذا الموسم.