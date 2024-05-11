ماذا يحتاج مانشستر سيتي وآرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟

واصل مانشستر سيتي الضغط على نظيره آرسنال بعد عودته "مؤقتًا" إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق بيب غوارديولا فوزًا سهلاً بنتيجة 4-0 على فولهام، مساء السبت، حيث سجل جوسكو غفارديول هدفين، وفيل فودين هدفا، وأضاف جوليان ألفاريز هدفا من ركلة جزاء متأخرة.

أما آرسنال فيلعب خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد، وبإمكان يونايتد، على الرغم من مستواه المتراجع، أن يقدم خدمة كبيرة لمنافسيهم إذا فازوا أو تعادلوا في أولد ترافورد، مما يمنح جيرانهم فرصة حسم اللقب الأسبوع المقبل.

لدى سيتي مباراة مؤجلة حيوية ضد توتنهام، يوم الثلاثاء المقبل.

ويلاحق آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول لهم منذ 20 عامًا.