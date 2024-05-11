ماذا يحتاج مانشستر سيتي وآرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟
واصل مانشستر سيتي الضغط على نظيره آرسنال بعد عودته "مؤقتًا" إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق فريق بيب غوارديولا فوزًا سهلاً بنتيجة 4-0 على فولهام، مساء السبت، حيث سجل جوسكو غفارديول هدفين، وفيل فودين هدفا، وأضاف جوليان ألفاريز هدفا من ركلة جزاء متأخرة.
أما آرسنال فيلعب خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد، وبإمكان يونايتد، على الرغم من مستواه المتراجع، أن يقدم خدمة كبيرة لمنافسيهم إذا فازوا أو تعادلوا في أولد ترافورد، مما يمنح جيرانهم فرصة حسم اللقب الأسبوع المقبل.
لدى سيتي مباراة مؤجلة حيوية ضد توتنهام، يوم الثلاثاء المقبل.
ويلاحق آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول لهم منذ 20 عامًا.
وأصبح الأمر بسيطًا للغاية بالنسبة للسيتي، الفوز بمباراتيهما الأخيرتين ضد توتنهام ووست هام وسيصبحون أبطالًا للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز تاريخي.
في المقابل، يحتاج آرسنال إلى الفوز بمباراتيهما المتبقيتين ويأملان في تعثر سيتي في إحدى مباراتيهما الأخيرتين.
الأهم بالنسبة للسيتيزين، أن فوزهم 4-0 على فولهام عزز فارق الأهداف بشكل كبير، حيث تقلصت ميزة آرسنال في هذا الجانب إلى هدفين فقط.
آرسنال ضد يونايتد
ويتوجه آرسنال إلى ملعب "أولد ترافورد"، غدًا، حيث فازوا في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مواجهة لهم هناك، ووجّه فريق إريك تين هاغ ضربة قوية لآمال ليفربول في الفوز باللقب الشهر الماضي، وقد يكون لديهم مفاجأة أخرى في جعبتهم، حيث يتطلعون إلى الحفاظ على آمال التأهل الأوروبي.
وفي اليوم الأخير، سيستضيف "الغانرز" نظيره إيفرتون الذي استمتع بعدة أسابيع قوية لإبعاد نفسه عن منطقة الهبوط.
متى يمكن لمانشستر سيتي الفوز باللقب في أقرب وقت؟
بعد فوز سيتي على فولهام، أصبح الضغط على آرسنال للحفاظ على المنافسة على اللقب.
إذا تعثر "الغانرز" وخسروا أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد، يملك سيتي الفرصة لحسم لقب الدوري بفوزه على توتنهام في منتصف الأسبوع.
لكن، في حال فوز الفريقين بمباراتيهما في الجولة المقبلة، فمن المؤكد أن سباق اللقب سيستمر حتى الجولة الأخيرة.
ويملك السيتي، الذي يقترب من لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي في إنجاز لا سابق له، 85 نقطة من 36 مباراة، بينما يملك آرسنال 83 نقطة بعد أن لعب 36 مباراة.
وحقق سيتي رقما قياسيا إنجليزيا جديدا للانتصارات المتتالية لفريق على آخر عندما تغلب على فولهام مرة أخرى، لكنه يرغب في تحقيق اللقب الرابع على التوالي أكثر من أي شيء آخر.
وقطع سيتي بالفعل خطوة كبيرة اليوم من أجل تحقيق هذا الهدف؛ إذ مدد مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 21 مباراة، ليزيد الضغوط على "الغانرز" قبل مباراته على ملعب أولد ترافورد.