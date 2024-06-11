أهداف مباراة الإمارات والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

يستضيف منتخب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (زعبيل) منافسه البحرين في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، وضمن الصدارة بغض النظر عن لقاء البحرين.

وحسم منتخب البحرين تأهله بعد وصوله للنقطة 10 في المركز الثاني.