الدوري الأوروبي: فوز ليفربول وروما على سان جيلواز وسيرفيت
عزز ليفربول صدارته لترتيب المجموعة الخامسة في دور المجموعات للدوري الأوروبي، بعد فوزه على على ضيفه سان جيلواز البلجيكي 2-0.
وعلى ملعب أنفيلد، أحرز ليفربول هدفين في مباراة اليوم الخميس، في مرمى سان جيلواز ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.
واستحق أصحاب الأرض التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول حيث استغل خرافنبرخ كرة مرتدة من أنتوني موريس حارس سان جيلواز ليضعها في الشباك.
وحسم جوتا الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استغل هجمة مرتدة ووضع الكرة في مرمى موريس من مدى قريب.
وبتلك النتيجة عزز ليفربول صدارته للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.
بينما تجمد رصيد سان جيلواز عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وست هام يفوز خارج قواعده أمام فرايبورغ
واقتنص وست هام يونايتد الإنجليزي فوزًا غاليًا من مضيفه فرايبورغ الألماني (2-1).
افتتح البرازيلي لوكاس باكيتا الأهداف وأحرز الهدف الأول لوست هام في الدقيقة، ولكنت تعادل المجري رولاند سالاي للفريق الألماني في الدقيقة 49.
وخطف المغربي نايف أكرد هدف الفوز للفريق الإنجليزي في الدقيقة 66.
واعتلى وست هام صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمّد رصيد فرايبورغ عند 3 نقاط في المركز الثاني.
كما اكتسح روما الإيطالي ضيفه سيرفيت جنيف السويسري 4/0 في مباريات المجموعة السابعة، اليوم الخميس.
افتتح البلجيكي لوكاكو أهداف المباراة في الدقيقة 21 قبل أن يضيف بيلوتي الهدف الثاني (46).
وعزز بيلغريني تقدم روما بالهدف الثالث في الدقيقة 52.
واختتم بيلوتي أهداف روما وأحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 59.
وفي نفس المجموعة خطف باير ليفركوزن الألماني الفوز خارج قواعده أيضًا أمام مولده النرويجي 2-1.
وتصدر ليفركوزن المجموعة الثامنة بست نقاط.
ورفع روما رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سلافيا براغ التشيكي الذي تغلب بسداسية على ضيفه شيريف المولدوفي.