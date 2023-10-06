الدوري الأوروبي: فوز ليفربول وروما على سان جيلواز وسيرفيت

وعلى ملعب أنفيلد، أحرز ليفربول هدفين في مباراة اليوم الخميس، في مرمى سان جيلواز ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واستحق أصحاب الأرض التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول حيث استغل خرافنبرخ كرة مرتدة من أنتوني موريس حارس سان جيلواز ليضعها في الشباك.

وحسم جوتا الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استغل هجمة مرتدة ووضع الكرة في مرمى موريس من مدى قريب.

وبتلك النتيجة عزز ليفربول صدارته للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.

بينما تجمد رصيد سان جيلواز عند نقطة واحدة في المركز الثالث.