حقيقة إعلان فلومينينسي البرازيلي ضم هالاند
تعرَّض موقع نادي فلومينينسي البرازيلي للاختراق، وأعلن مخترقوه التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.
فجر الثلاثاء وفي بيان غامض، أعرب نادي فلومينينسي البرازيلي عن سعادته بتوقيع هالاند "بعد مفاوضات مكثفة وجهد كبير من إدارتنا".
وأصدر النادي بيانًا عبر موقع الرسمي قال فيه، إن وصول المهاجم هالاند، سيكون خطوة حاسمة في تصحيح مسار موسمنا".
ولكن في النهاية، أعلن هاكر عن مسؤوليته عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، واختتمه بـ"خبر سيئ لمشجعي فلومينينسي".
وأثار هذا الخبر دهشة الكثيرين، والسبب في ذلك أن موقع بطل آخر بطولة كوبا ليبرتادوريس تم اختراقه، كما اعترف النادي لاحقًا للصحافة البرازيلية.
مع مانشستر سيتي، عرف إيرلينغ هالاند موسمًا ثانيًا أقل نجاحًا من موسمه الأول حيث كان له دور بارز مع فريق السيتيزنز في سعيهم لتحقيق ثلاثية تاريخية.
ومع ذلك، فقد سجل النرويجي 27 هدفًا في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال يعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه.