حقيقة إعلان فلومينينسي البرازيلي ضم هالاند

فجر الثلاثاء وفي بيان غامض، أعرب نادي فلومينينسي البرازيلي عن سعادته بتوقيع هالاند "بعد مفاوضات مكثفة وجهد كبير من إدارتنا".

وأصدر النادي بيانًا عبر موقع الرسمي قال فيه، إن وصول المهاجم هالاند، سيكون خطوة حاسمة في تصحيح مسار موسمنا".

ولكن في النهاية، أعلن هاكر عن مسؤوليته عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، واختتمه بـ"خبر سيئ لمشجعي فلومينينسي".

وأثار هذا الخبر دهشة الكثيرين، والسبب في ذلك أن موقع بطل آخر بطولة كوبا ليبرتادوريس تم اختراقه، كما اعترف النادي لاحقًا للصحافة البرازيلية.