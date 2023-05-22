الخارجية البرازيلية تدين "الهجمات العنصرية" ضد فينيسيوس جونيور في إسبانيا

ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، أن البرازيل أدانت، اليوم الإثنين، "الهجمات العنصرية" التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا، ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني، اليوم الإثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع، أمس الأحد، عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.

وقال البيان: "مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوقائع ووقوع حادثة أخرى غير مقبولة، تأسف الحكومة البرازيلية بشدة لأنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتجنب تكرار مثل هذه الأعمال العنصرية".