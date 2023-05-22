الخارجية البرازيلية تدين "الهجمات العنصرية" ضد فينيسيوس جونيور في إسبانيا
ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، أن البرازيل أدانت، اليوم الإثنين، "الهجمات العنصرية" التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا، ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.
واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني، اليوم الإثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع، أمس الأحد، عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.
وقال البيان: "مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوقائع ووقوع حادثة أخرى غير مقبولة، تأسف الحكومة البرازيلية بشدة لأنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتجنب تكرار مثل هذه الأعمال العنصرية".
وأكدت وزارة الخارجية أنه طُلب من السفير مار فرنانديز بالاسيوس أن يمد الوزارة بتفاصيل الحادث الذي دفع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى دعوة الاتحاد الدولي (الفيفا) ورابطة الدوري الإسباني للتحرك لوقف تجذر العنصرية في ملاعب كرة القدم.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها رويترز مئات من مشجعي بلنسية وهم ينشدون "فينيسيوس قرد" مع وصول حافلة ريال مدريد إلى ملعب بلنسية قبل مباراة أمس الأحد.
وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق بعد أن أشار المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، ثاني هدافي ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم برصيد 23 هدفا، إلى المشجعين الذين وجهوا له تعليقات عنصرية. وتم طرد فينيسيوس جونيور بسبب رد فعله خلال الواقعة.
وقالت ماريا لورا دا روشا نائبة وزير الخارجية البرازيلي، إنها شعرت بالدهشة من الهجمات العنصرية المتكررة على اللاعب.
وقالت في حلقة نقاشية عن علاقات البرازيل بالدول الأفريقية: "فينيسيوس جونيور تلقى بطاقة حمراء لعدم تحمله كل ذلك. كان ينبغي إشهار البطاقة الحمراء للعنصرية".
وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي أنه تقدم بشكوى للادعاء الإسباني بداعي تعرض فينيسيوس لجريمة كراهية خلال توجيه هتافات عنصرية ضده عند اللعب في ضيافة فالنسيا في ملعب ميستايا، أمس الأحد.
من جهته قال فالنسيا، إنه سيطبق أقصى عقوبة ضد المشجعين المتورطين في العنصرية، وإنه سيتم منعهم من دخول ملعب ميستايا مدى الحياة.
وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بعد مواجهة فالنسيا: " "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، فأنا غاضب للغاية، ما حدث اليوم عار".
وأضاف: "الجماهير الحاضرة وصفت فينيسيوس بالقرد، وأعتقد أن رابطة الليغا لديها مشكلة خطيرة للغاية مع هذا الأمر".