تصرف صادم من مهاجم ليفربول تجاه داعميه (صورة)

ويشار إلى أن مهاجم منتخب أوروغواي، حذف جميع صوره في ليفربول من حسابه على إنستغرام، وذلك في خطوة فاجأت الكثير من متابعيه وكشفت أن علاقته بفريق الريدز، قد تشهد تصعيدا في الفترة القادمة.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، دفع بالدولي الأوروغواياني في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام توتنهام، ما أصاب اللاعب بحالة من الغضب والإحباط، في ضوء تداول تقارير عن إمكانية مغادرته لملعب أنفيلد في نهاية الموسم الجاري.

وخاض اللاعب الذي التحق بالدوري الإنجليزي قادما من بنفيكا البرتغالي في صائفة 2022، مع ليفربول 49 مباراة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات، وسجل 17 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة لكنه لم يسجل أهدافا خلال المباريات الثماني الأخيرة لفريقه، إذ يعود آخر عهد له بالأهداف إلى 4 أبريل أمام شيفيلد في الجولة 31 من البريمرليغ.