تصرف صادم من مهاجم ليفربول تجاه داعميه (صورة)
فاجا النجم الأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي متابعيه وجماهير النادي بموقف صادم بعدما تلقى دعما من أحد الحسابات الإخبارية للنادي على منصة "إكس" بالمطالبة بمساندته بعد تراجع أدائه في المباريات الأخيرة.
ونشر حساب إخباري للريدز على منصة "أكس" تغريدة يطالب فيها جماهير الفريق بدعم نونيز، لكن الدولي الأوروغواياني قام بحظر ذلك الحساب، ما اعتبره الكثير من متابعيه موقفا صادما وغير مناسب.
ودعا الحساب غير الرسمي لليفربول المتابعين ومشجعي الفريق إلى مساندة كل اللاعبين، بالقول: "ادعموا كل لاعبينا، ببساطة، في الأوقات الجيدة، ولكن خاصة في الأوقات الصعبة و السيئة، نحن نحبك يا نونيز، المشجعون الحقيقيون سيدعمونك دائمًا."
وفاجأ نونيز متابعيه بالقيام بحظر لذلك الحساب على حسابه في منصة "إكس"، فيما فسر كثيرون ذلك التصرف بأنه ردة فعل غاضبة من اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على مدربه يورغن كلوب بعد مباراة توتنهام الأحد والتي فاز فيها زملاء محمد صلاح (4 ـ 2).
ويشار إلى أن مهاجم منتخب أوروغواي، حذف جميع صوره في ليفربول من حسابه على إنستغرام، وذلك في خطوة فاجأت الكثير من متابعيه وكشفت أن علاقته بفريق الريدز، قد تشهد تصعيدا في الفترة القادمة.
وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، دفع بالدولي الأوروغواياني في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام توتنهام، ما أصاب اللاعب بحالة من الغضب والإحباط، في ضوء تداول تقارير عن إمكانية مغادرته لملعب أنفيلد في نهاية الموسم الجاري.
وخاض اللاعب الذي التحق بالدوري الإنجليزي قادما من بنفيكا البرتغالي في صائفة 2022، مع ليفربول 49 مباراة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات، وسجل 17 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة لكنه لم يسجل أهدافا خلال المباريات الثماني الأخيرة لفريقه، إذ يعود آخر عهد له بالأهداف إلى 4 أبريل أمام شيفيلد في الجولة 31 من البريمرليغ.