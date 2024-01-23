رسميا.. القطري عبدالكريم حسن ينضم لبيرسبوليس

وشارك عبدالكريم حسن في 121 مباراة مع منتخب قطر الأول سجل فيها 15 هدفا.

وكان عبدالكريم حسن ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر في كأس العالم 2022، حيث شارك في جميع دقائق المباريات أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.

ويملك بيرسبوليس 30 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيراني، بفارق نقطتين عن المتصدر استقلال طهران.

وسبق أن نال بيرسبوليس لقب الدوري الإيراني 7 مرات آخرها موسم 2022/2023.