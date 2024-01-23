رسميا.. القطري عبدالكريم حسن ينضم لبيرسبوليس
أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع القطري عبدالكريم حسن.
ونشر ببيرسبوليس صورا لعبدالكريم حسن عبر حسابه في منصة "X" وكتب: "بيرسبوليس يستقبل عبدالكريم حسن".
وسبق أن لعب عبدالكريم حسن البالغ من العمر 30 عاما للسد القطري، ويوبين البلجيكي، والجهراء الكويتي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن عبدالكريم حسن لعب 267 مباراة مع السد سجل فيها 34 هدفا وصنع 21، في حين سجل هدفا وصنع هدفا في 11 مباراة مع يوبين.
وشارك عبدالكريم حسن في 121 مباراة مع منتخب قطر الأول سجل فيها 15 هدفا.
وكان عبدالكريم حسن ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر في كأس العالم 2022، حيث شارك في جميع دقائق المباريات أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.
ويملك بيرسبوليس 30 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيراني، بفارق نقطتين عن المتصدر استقلال طهران.
وسبق أن نال بيرسبوليس لقب الدوري الإيراني 7 مرات آخرها موسم 2022/2023.