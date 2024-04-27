"هذا عار".. كوبو يشن هجوما بسبب هدفه الملغى أمام ريال مدريد
وجه المهاجم الياباني لريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو انتقادات لاذعة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام ريال مدريد في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإسباني، وذلك بعد إلغاء الحكم احتساب هدف كان سجله في الدقيقة 31 من المباراة عندما كان فريقه متأخرا بهدف دون مقابل.
وقال كوبو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كل من شاهد المباراة يعرف أننا نستحق الفوز. إنه أمر مؤسف، وهذا عار، اعتقد أن ريال مدريد كان محظوظًا بالفوز. لقد سيطرنا وكنا أفضل".
وافتتح المهاجم التركي أردا غولر التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 29 بعد أن تلقى توزيعة من الجهة اليمني للهجوم ليودع الكرة بتسديدة قوية بقدمه اليسرى معلنا تقدم فريقه.
وبعد 3 دقائق سجل الياباني كوبو هدف التعادل لريال سوسيداد لكن الحكم ألغاه إثر العودة إلى تقنية "الفار" (VAR) بعد أن احتسب خطأ من مهاجم سوسيداد على لاعب وسط ريال مدريد تشواميني.
واتهم كوبو الحكم بعدم احتساب هدف بدا شرعيا بحسب قوله، واصفا قراره بأنه عار وأمر مؤسف في تصريحاته عند نهاية المباراة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة من 33 مباراة فيما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 51 بنفس العدد من المباريات.