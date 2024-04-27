"هذا عار".. كوبو يشن هجوما بسبب هدفه الملغى أمام ريال مدريد

وجه المهاجم الياباني لريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو انتقادات لاذعة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام ريال مدريد في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإسباني، وذلك بعد إلغاء الحكم احتساب هدف كان سجله في الدقيقة 31 من المباراة عندما كان فريقه متأخرا بهدف دون مقابل.

وقال كوبو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كل من شاهد المباراة يعرف أننا نستحق الفوز. إنه أمر مؤسف، وهذا عار، اعتقد أن ريال مدريد كان محظوظًا بالفوز. لقد سيطرنا وكنا أفضل".