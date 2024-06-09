حلم بيريز ليس مستحيلًا.. حلول تجمع هالاند بمبابي في ريال مدريد

نجح ريال مدريد بالفعل في حسم واحدة من أكثر الصفقات تعقيدًا في العالم، بعد ضم كيليان مبابي عقب نحو ثماني سنوات من محاولات ضم النجم الفرنسي.

مبابي وريال مدريد كانت قصة تغذت عليها الصحف والمواقع الإخبارية طيلة تلك الفترة، والآن يبدو أنه هناك قصة جديدة ستبدأ سيكون فيها البطل ريال مدريد مرة أخرى.

البطل الآخر مع ريال مدريد هذه المرة سيكون النجم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، والذي صعد نجمه بقوة كبيرة مؤخرًا.