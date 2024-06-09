حلم بيريز ليس مستحيلًا.. حلول تجمع هالاند بمبابي في ريال مدريد
نجح ريال مدريد بالفعل في حسم واحدة من أكثر الصفقات تعقيدًا في العالم، بعد ضم كيليان مبابي عقب نحو ثماني سنوات من محاولات ضم النجم الفرنسي.
مبابي وريال مدريد كانت قصة تغذت عليها الصحف والمواقع الإخبارية طيلة تلك الفترة، والآن يبدو أنه هناك قصة جديدة ستبدأ سيكون فيها البطل ريال مدريد مرة أخرى.
البطل الآخر مع ريال مدريد هذه المرة سيكون النجم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، والذي صعد نجمه بقوة كبيرة مؤخرًا.
حلم بيريز
طيلة سنوات بجوار كيليان مبابي يريد فلورنتينو بيريز ضم إرلينغ هالاند ويحلم بوضع الثنائي في تشكيلة واحدة.
ذلك الحلم أكدت صحيفة "آس" الإسبانية استحالة حدوثه على أرض الواقع في ظل ظروف عديدة تحيط بالصفقة.
رغم أن الصحيفة نفسها أكدت أن هالاند يريد أن يرحل عن صفوف مانشستر سيتي بحلول 2025.
الصحيفة استندت إلى ذلك بعدة أمور أبرزها صعوبة استيعاب ميزانية ريال مدريد لهامش رواتب يضم هالاند ومبابي معًا.
كذلك أكدت أن الأمر يكاد يكون مستحيلًا بسبب تمسك هالاند بنسبة 100% من حقوق الصور الخاصة به، وهو الأمر الذي يطبقه في صفوف مانشستر سيتي.
إمكانية تحقيق الحلم
رغم نفي الصحيفة المقربة من ريال مدريد لإمكانية حدوث الصفقة، فإنها ليست المرة الأولى التي تنفي فيها الصحافة العاصمية الإسبانية شيئًا ثم يحدث عكسه.
من قبل وبعد تجديد عقد مبابي الأخير في باريس سان جيرمان خرجت الصحف المدريدية لتؤكد أن قطار ريال مدريد قد غادر محطة كيليان ولن يعود إليه أبدًا، رغم ذلك انضم الفرنسي هذا الصيف للنادي الإسباني.
حلول لتحقيق الحلم
من أجل تحقيق ذلك الحلم سيكون على ريال مدريد أن يتخذ بعض الإجراءات التي قد تجعل من لعب مبابي بجوار هالاند بقميص الملكي أمرًا ممكنًا.
الإجراء الأبرز سيكون تخفيف فاتورة رواتب غرف ملابس الفريق، وذلك لن يحدث برحيل لاعب واحد فقط عن صفوف الفريق، لكن ربما عدة لاعبين.
تأكد هذا الصيف رحيل توني كروس، وكذلك ربما يلحق به ناتشو الذي لم يحسم موقفه بعد، وربما في الموسم المقبل سيرحل أيضًا لوكا مودريتش الذي يدخل المنعطف الأخير من مسيرته الاحترافية.
كل تلك الأسماء الراحلة والمزيد الذي قد يرحل قريبًا قد يكون لها تأثير السحر على هامش رواتب ريال مدريد.
وبالتوازي مع التضخيم المتوقع لمدخلات ريال مدريد المالية بلعب الفريق في كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة والنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس قارات الأندية وغيرها من المدخلات الخاصة بملعب "سانتياغو برنابيو" بعد تجديده، سيكون من السهل إضافة راتب عال آخر في الفريق بجوار مبابي.
المشكلة الأخرى كانت تخص حقوق الصور، وهي تشبه بالضبط ما كان الأمر عليه برفقة كيليان مبابي الذي كان يتمسك بالحصول على نسبة 100% منها.
لكن ريال مدريد استطاع أن يحل أزمة مبابي بالتفاوض، حتى وإن كان الملكي تنازل على جزء من مبدئه في ذلك الجانب، فقد كسب لاعبًا مثل كيليان في صفوفه، وبالتأكيد خوض مفاوضات مماثلة مع لاعب مثل هالاند والتنازل عن جزء ولو كان كبيرًا من حقوق الصور، لن يكون أمرًا صعبًا في سبيل تحقيق حلم فلورنتينو بيريز.