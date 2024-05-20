عائلة نجم شتوتغارت تخطف الأضواء في ختام الدوري الألماني (فيديو وصور)
خطف والدا النجم الغيني، وهداف شتوتغارت الألماني، سيرهو غيراسي الأضواء على مدرجات ملعب شتوتغارت بعدما حضرا إلى جانب عدد من أفراد عئلة اللاعب مباراة الجولة 34 والأخيرة من مسابقة البوندسليغا أمام بروسيا منشنغلادباخ.
وأنهى غيراسي المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، موسمه الرائع مع شتوتغارت عندما سجل ثنائية في فوز فريقه على منشنغلادباخ (4 ـ 0) ليقود فريقه إلى وصافة الدوري الألماني ويضمن المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025.
ونجح شتوتغارت تحت ظل سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفا خلال الموسم الحالي، في العودة إلى واجهة أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2009 ـ 2010.
ووجه نادي شتوتغارت الدعوة لعائلة غيراسي، التي حلت من كوناكري للاحتفال مع إبنها بإنجازه اللافت في الدوري الألماني وذلك بحصول الفريق على المركز الثاني فضلا عن حلول غيراسي ثانيا في ترتيب هدافي البوندسليغا خلف النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.
وظهر والدا النجم الغيني وهما يحتفلان بهدفي إبنهما، في مقطع فيديو تمت مشاركته آلاف المرات، وحصد عشرات الآلاف من الإعجاب عبى منصات التواصل، كما عبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بتلقائية وبساطة والدي غيراسي اللذين كانا وسط المشجعين بالأزياء التقليدية لغينيا، فيما كان والده يمسك سبحة وهو يتابع المباراة.
وفي نهاية المباراة التي حسمها شتوتغارت لينتزع مركز الوصافة من بايرن، التقط سيرهو غيراسي صورا تذكارية مع أفراد عائلته على المستطيل الأخضر في صور تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل.
وانتقل غيراسي إلى شتوتغارت في سبتمبر 2022، قادما من رين في إطار الإعارة مع خيار ضمه بشكل نهائي، وهو ما حدث في موفى موسم 2022 ـ 2023 حيث أمضى عقدا لمدة 3 مواسم مقابل 9 ملايين يورو.