عائلة نجم شتوتغارت تخطف الأضواء في ختام الدوري الألماني (فيديو وصور)

خطف والدا النجم الغيني، وهداف شتوتغارت الألماني، سيرهو غيراسي الأضواء على مدرجات ملعب شتوتغارت بعدما حضرا إلى جانب عدد من أفراد عئلة اللاعب مباراة الجولة 34 والأخيرة من مسابقة البوندسليغا أمام بروسيا منشنغلادباخ.

وأنهى غيراسي المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، موسمه الرائع مع شتوتغارت عندما سجل ثنائية في فوز فريقه على منشنغلادباخ (4 ـ 0) ليقود فريقه إلى وصافة الدوري الألماني ويضمن المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025.

ونجح شتوتغارت تحت ظل سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفا خلال الموسم الحالي، في العودة إلى واجهة أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2009 ـ 2010.

ووجه نادي شتوتغارت الدعوة لعائلة غيراسي، التي حلت من كوناكري للاحتفال مع إبنها بإنجازه اللافت في الدوري الألماني وذلك بحصول الفريق على المركز الثاني فضلا عن حلول غيراسي ثانيا في ترتيب هدافي البوندسليغا خلف النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.