ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقترب من اللقب بفوز على أوساسونا
برشلونة اقتنص ثلاث نقاط ثمينة
اقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد أن حقق فوزا بشق الأنفس 1-0، من براثن ضيفه أوساسونا "المكافح" خلال مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 33 من الليغا.
رصيد برشلونة أصبح 82 نقطة، ليُحلق في الصدارة بفارق 14 نقطة مؤقتا عن غريمه التقليدي ريال مدريد
واقترب برشلونة خطوة أخرى نحو استعادة لقب "الليغا" الغائب منذ 3 أعوام، بفوز صعب على أوساسونا طار به بالصدارة.
وأنقذ المخضرم جوردي ألبا فريقه بعد أن أحرز هدف برشلونة قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وبعد نزوله كبديل في الدقيقة 76 للاعب الواعد أليخاندرو بالدي.
وبهذا الفوز أصبح رصيد برشونة 82 نقطة، ليُحلق في الصدارة بفارق 14 نقطة مؤقتا عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سيخوض اختبارا صعبا الليلة عندما يحل ضيفا على ريال سوسييداد.
في المقابل تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة يحتل بها المركز التاسع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: