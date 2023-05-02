ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقترب من اللقب بفوز على أوساسونا

وبهذا الفوز أصبح رصيد برشونة 82 نقطة، ليُحلق في الصدارة بفارق 14 نقطة مؤقتا عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سيخوض اختبارا صعبا الليلة عندما يحل ضيفا على ريال سوسييداد.

في المقابل تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: