والدته لا تحبها.. بنود “عقد الحب" بين مهاجم ريال مدريد وصديقته
قبل أسابيع، خرج إندريك لاعب ريال مدريد القادم بتصريح فجر فيه مفاجأة كبيرة؛ إذ أكد هو وصديقته جابريلي ميراندا أنهما يتواعدان بعقد رسمي ينظم علاقتهما معًا.
التصريحات التي لاقت ردود أفعال واسعة وقتها، بدأت بعدها سلسلة من التحقيقات خلف تلك العلاقة بين اللاعب الشاب وصديقته التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل.
ومن خلف تلك الأبحاث وجدنا بعض الحقائق التي قد تثير اهتمامكم بشأن علاقة الثنائي، واكتشفنا البنود التي ينظم بها العقد علاقتهما.
دعونا فيما يلي نمنحكم نظرة أكثر عمقًا على إندريك وصديقته:
أكبر منه وتسوق له السيارة
إندريك عمره 17 عامًا، بينما صديقته التي تعمل كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ عمرها 21 عامًا.
ولأن البرازيل على النقيض من الأرجنتين لا تسمح لأي فرد تحت 18 سنة بقيادة أي مركبة، لا يتمكن نجم ريال مدريد القادم من القيادة حتى تلك اللحظة.
وبدلًا من ذلك تسوق له صديقته السيارة، بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا في يناير الماضي، وأكد خلالها أنه لا يملك سيارة بعد.
وقال إندريك: "صديقتي هي التي تقود لي، لديها سيارة جولف جي تي أي تسير بسرعة كبيرة".
والدته لا تحبها
قبل أيام، خرج إندريك رفقة عائلته في حوار تلفزيوني مع قناة برازيلية، وفي نهاية الحوار التقط صورة تذكارية مع المحاور وعائلته وصديقته.
المثير للجدل أن والدته بعد الحلقة قامت بنشر تلك الصورة، لكنها قامت بقص جابريلي ميراندا منها بشكل غريب.
البعض فسر ذلك التصرف أن والدة إندريك لا تحب وجود تلك الفتاة في حياته، بالأخص مع دخوله مرحلة صعبة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى ريال مدريد.
وفي الحلقة نفسها، أوضحت السيدة رفضها زواجه المنتظر منها بعد وصوله لعمر الـ 18 عامًا، فما كان من جابريلي سوى الرد بهدوء شديد أن ذلك الأمر سيظل لغزًا.
ويبدو أن والدة إندريك ليست وحيدة في مشاعرها تجاه جابريلي، فقد خرج مدربه أبيل بيريرا بعد أخبار وجود عقد بينه وبين صديقته قائلًا: "أتمنى أن يبقى إندريك مركزًا على كرة القدم فقط، وألا يتشتت بأمور أخرى، لو أردت الوصول إلى مستويات عالية عليك أن تركز في ذلك فقط".
بنود عقد المواعدة
الخبر الذي نزل كالصاعقة على الكثير من جماهير الكرة، والذي تحدثنا عنه في المقدمة، كان وجود عقد بين جابريلي وإندريك لتنظيم علاقتهما.
العقد ينص على غرامات مالية على عدم الالتزام، وحال عدم دفعها بحلول نهاية الشهر ينفذ الطرف المخالف أي طلب للطرف الآخر.
العقد رسمي وعليه توقيعها وتوقيعه والهويات الخاصة بهما، ومن بنوده أن قول كلمة "أنا أحبك" إلزامية في أي موقف، كذلك الحال بالنسبة للإمساك بالأيدي.
كما يشمل العقد قائمة طويلة من الممنوعات، لعل أبرزها، بحسب ما أوضحت "ديلي ميل"، هو الجدال والشجار أمام أي شخص، وحدوث أي تغييرات كبيرة في الشخصية أو السلوك، حتى أن النوم ممنوع هو والخروج حال كانا متشاجرين.