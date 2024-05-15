والدته لا تحبها.. بنود “عقد الحب" بين مهاجم ريال مدريد وصديقته

أكبر منه وتسوق له السيارة

إندريك عمره 17 عامًا، بينما صديقته التي تعمل كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ عمرها 21 عامًا.

ولأن البرازيل على النقيض من الأرجنتين لا تسمح لأي فرد تحت 18 سنة بقيادة أي مركبة، لا يتمكن نجم ريال مدريد القادم من القيادة حتى تلك اللحظة.

وبدلًا من ذلك تسوق له صديقته السيارة، بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا في يناير الماضي، وأكد خلالها أنه لا يملك سيارة بعد.

وقال إندريك: "صديقتي هي التي تقود لي، لديها سيارة جولف جي تي أي تسير بسرعة كبيرة".