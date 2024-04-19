رابطة كرة القدم الإنجليزية تنفي قبول إلغاء نظام الإعادة بكأس الاتحاد

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن، أمس الخميس، إلغاء إعادة المباريات في كبرى مسابقات الأندية في إنجلترا اعتبارا من الموسم المقبل؛ ما أثار انتقادات من مسابقات الدوري الأدنى، ودعوات لإعادة النظر في القرار.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الجمعة، إن ممثلين عن رابطة كرة القدم الإنجليزية، المؤلفة من مسابقات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، وافقوا في اجتماعات على إلغاء إعادة المباريات.

لكن الرابطة قالت إن الاتحاد ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وحدهما اتخذا القرار.

وقال الاتحاد: "ناقشنا جدول منافسات موسم 2024-2025 مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة كرة القدم الإنجليزية لأكثر من عام واحد".

وأضاف: "تطرقت المناقشات لإلغاء إعادة مباريات كأس الاتحاد في الاجتماعات المبكرة، ووافقت كل الأطراف على أنها لا يمكن أن تستمر".