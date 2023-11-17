"كاف" يكشف قوائمه النهائية لجوائز الأفضل في 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن قوائمه النهائية للاعبين والمدربين والأندية المتنافسة لحصد جوائز الأفضل في عام 2023.

وأعلن "كاف" مؤخرا عن قوائم أولية تضم أسماء 30 لاعبا ومدربا وأندية، قبل أن يتم تقليصها اليوم، إلى 5 مرشحين من كل فئة، لحصد جائزة الأفضل في القارة السمراء.

وكان الاتحاد الأفريقي قد استقر على مدينة مراكش المغربية، لاستضافة النسخة الجديدة من حفل جوائز الأفضل "كاف 2023"، ومن المقرر أن يكون الحفل يوم 11 ديسمبر المقبل.