الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي والمتأهلون لدوري أبطال أوروبا

لم تحمل الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز المفاجأة التي توقع البعض حدوثها في الصراع على اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال، حيث نجح رفاق النرويجي "هالاند" في إنهاء الأمر بسرعة وذلك بالفوز على وست هام (3 ـ 1) وإحراز اللقب للمرة الرابعة على التوالي في أعقاب سباق مثير استمر حتى الجولة 38 مع مواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

وفاز المان سيتي على وست هام بأهداف نجمه فودين في مناسبتين والإسباني رودري في مناسبة واحدة، فيما اكتفى أرسنال بمركز الوصافة بفوزه أمام إيفرتون (2 ـ 1).

وضمن فريقا ليفربول وأستون فيلا المركزين الثالث والرابع المؤهلين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025، وذلك بفوز الأول على ولفرهامبتون (2 ـ 0) وخسارة الثاني المدوية أمام كريستال بالاص (5 ـ 0).