الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي والمتأهلون لدوري أبطال أوروبا
لم تحمل الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز المفاجأة التي توقع البعض حدوثها في الصراع على اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال، حيث نجح رفاق النرويجي "هالاند" في إنهاء الأمر بسرعة وذلك بالفوز على وست هام (3 ـ 1) وإحراز اللقب للمرة الرابعة على التوالي في أعقاب سباق مثير استمر حتى الجولة 38 مع مواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.
وفاز المان سيتي على وست هام بأهداف نجمه فودين في مناسبتين والإسباني رودري في مناسبة واحدة، فيما اكتفى أرسنال بمركز الوصافة بفوزه أمام إيفرتون (2 ـ 1).
وضمن فريقا ليفربول وأستون فيلا المركزين الثالث والرابع المؤهلين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025، وذلك بفوز الأول على ولفرهامبتون (2 ـ 0) وخسارة الثاني المدوية أمام كريستال بالاص (5 ـ 0).
وحل توتنهام في المركز الخامس وسيخوض خلال الموسم المقبل الدوري الأوروبي انطلاقا من دور المجموعات، بينما سيلعب تشيلسي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.
وفي المقابل نزل إلى الدرجة الأولى الإنجليزي كل من لوتون تاون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد.
وفي ما يلي الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي عقب مباريات الجولة 38 والأخيرة:
1 ـ مانشستر سيتي 91 نقطة
2 ـ أرسنال 89
3 ـ ليفربول 82
4 ـ أستون فيلا 68
5 ـ توتنهام 66
6 ـ تشيلسي 63
7 ـ نيوكاستل 60
8 ـ مانشستر يونايتد 60
9 ـ وست هام 52
10 ـ كريستال بالاص 49
11 ـ برايتون 48
12 ـ بورنموث 48
13 ـ فولهام 47
14 ـ ولفرهامبتون 46
15 ـ إيفرتون 40
16 ـ برينتفورد 39
17 ـ نوتينغهام 32
18 ـ لوتون تاون 26
19 ـ بيرنلي 24
20 ـ شيفيلد يونايتد 16
وتشارك الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في مسابقة البريمرليغ في دوري أبطال أوروبا، بينما يحصل الفريق صاحب المركز الخامس على مقعد في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، بجانب بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.
أما صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي وبطل كأس رابطة المُحترفين فيشاركان في الدور الثاني من تصفيات التأهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.