مستقبل المرسى يقصي الصفاقسي ويفجر أول مفاجآت سباق كأس تونس

فجّر مستقبل المرسى متذيل ترتيب مجموعة صراع الهبوط في الدوري التونسي مفاجأة كبرى في الدور الأول من سباق كأس تونس، عندما أقصى مضيفه الصفاقسي حامل اللقب في نسختي 2021 و2022، الذي ينافس على التتويج بلقب الدوري الممتاز.

واستضاف الصفاقسي، المتوج بلقب كأس تونس 7 مرات، على ملعبه، مستقبل المرسى الذي يعاني من أزمة نتائج خانقة خلال الموسم الجاري، لكنه نجح في وضع حد لنتائجه السلبية عندما انتزع ورقة التأهل لدور الستة عشر بعد مباراة استمرت حتى الوقت الإضافي.

ونجح مستقبل المرسى في تسجيل هدف التأهل في الدقيقة السادسة من الحصة الإضافية الأولى عن طريق لاعبه نزار السميشي، بعد أن راوغ دفاعات الصفاقسي قبل أن يضع الكرة في الشباك مانحا فريقه فوزا هو الثاني منذ فبراير الماضي.