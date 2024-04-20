مستقبل المرسى يقصي الصفاقسي ويفجر أول مفاجآت سباق كأس تونس
فجّر مستقبل المرسى متذيل ترتيب مجموعة صراع الهبوط في الدوري التونسي مفاجأة كبرى في الدور الأول من سباق كأس تونس، عندما أقصى مضيفه الصفاقسي حامل اللقب في نسختي 2021 و2022، الذي ينافس على التتويج بلقب الدوري الممتاز.
واستضاف الصفاقسي، المتوج بلقب كأس تونس 7 مرات، على ملعبه، مستقبل المرسى الذي يعاني من أزمة نتائج خانقة خلال الموسم الجاري، لكنه نجح في وضع حد لنتائجه السلبية عندما انتزع ورقة التأهل لدور الستة عشر بعد مباراة استمرت حتى الوقت الإضافي.
ونجح مستقبل المرسى في تسجيل هدف التأهل في الدقيقة السادسة من الحصة الإضافية الأولى عن طريق لاعبه نزار السميشي، بعد أن راوغ دفاعات الصفاقسي قبل أن يضع الكرة في الشباك مانحا فريقه فوزا هو الثاني منذ فبراير الماضي.
وعجز لاعبو الصفاقسي عن العودة في المباراة، رغم اعتمادهم على الهجوم كليا في آخر أطوارها، ليغادروا سباق كأس تونس من الدور 32، وسط موجة غضب انتابت جماهيرهم بعد أن كان الفريق قد ودع منطقيا سباق المراهنة على لقب دوري المحترفين.
وفي مباراة أخرى لحساب الدور ذاته، فاز النادي البنزرتي على مستقبل المحمدية (2 ـ 1)، فيما تأهل قوافل قفصة أمام نادي الحامة (1 ـ 0).
وتقام السبت والأحد بقية مباريات الدور 32، باستثناء مباراة محيط قرقنة والترجي التونسي، التي تأجلت إلى يوم 6 مايو المقبل.