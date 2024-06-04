رئيس الإمارات يستقبل فريق الوصل

كما أعرب عن شكره لكل الفرق التي شاركت في الدوري الإماراتي، وكأس رئيس الدولة، وأمتعت الجماهير وتميزت بروح رياضية وتنافسية عاليتين تعزز رياضة كرة القدم في دولة الإمارات، وتسهم برفد سجلها الرياضي على المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية.

من جانبهم، أعرب اللاعبون، والجهازان الإداري والفني لفريق الوصل، عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة، من قِبل سموه للارتقاء بأداء القطاع وجودة مخرجاته.

وكان الوصل استطاع حسم لقب الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى في حقبة الاحتراف، بعد فوزه على شباب الأهلي بثلاثية دون ردٍ، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من المسابقة.

وأنهى الوصل موسم الدوري الإماراتي في المركز الأول برصيد 67 نقطة، بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.