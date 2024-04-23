بيلينغهام يستهدف الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم

وسجل بيلينغهام 21 هدفا لريال منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو (109 ملايين دولار).

كما سجل لاعب الوسط الإنجليزي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال للفوز 3-2 على برشلونة يوم الأحد الماضي ويوسع الفارق في صدارة الدوري إلى 11 نقطة مع منافسه اللدود.

وقال بيلينغهام عن أهدافه من البطولات: "إنه بالتأكيد شيء أريد فعله. ما زال أمامنا بعض المباريات حتى ختام الدوري ثم مباراتين صعبتين أمام بايرن ميونيخ في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "بالنسبة لبطولة أوروبا، أتمنى أن نحافظ على تألقنا خلال البطولات القليلة الماضية وأن نقدم الأفضل".

وتأثير بيلينغهام في ريال مدريد لا يمكن إنكاره. وأشاد زملاؤه بصفاته القيادية وهو ثاني أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا.