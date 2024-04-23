بيلينغهام يستهدف الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم
قال جود بيلينغهام بعد فوزه بجائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز لوريوس أمس الاثنين إن هدفه الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد هذا الموسم، وكذلك بطولة أوروبا مع إنجلترا.
وسجل بيلينغهام 21 هدفا لريال منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو (109 ملايين دولار).
كما سجل لاعب الوسط الإنجليزي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال للفوز 3-2 على برشلونة يوم الأحد الماضي ويوسع الفارق في صدارة الدوري إلى 11 نقطة مع منافسه اللدود.
وقال بيلينغهام عن أهدافه من البطولات: "إنه بالتأكيد شيء أريد فعله. ما زال أمامنا بعض المباريات حتى ختام الدوري ثم مباراتين صعبتين أمام بايرن ميونيخ في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف: "بالنسبة لبطولة أوروبا، أتمنى أن نحافظ على تألقنا خلال البطولات القليلة الماضية وأن نقدم الأفضل".
وتأثير بيلينغهام في ريال مدريد لا يمكن إنكاره. وأشاد زملاؤه بصفاته القيادية وهو ثاني أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا.
وبعد مشاركته الأولى مع إنجلترا عام 2020، خاض بلينجهام 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل ثلاثة أهداف.
وتلعب إنجلترا في مجموعة تضم سلوفينيا والدنمرك وصربيا في بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في 14 يونيو/ حزيران المقبل في ألمانيا.