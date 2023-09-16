جماهير مانشستر يونايتد تهتف لرونالدو أمام تين هاغ (فيديو)

وشن رونالدو هجوما قاسيا على تين هاغ خلال مقابلة مع الصحفي الشهير بيرس مورغان، وقال رونالدو إنه لا يحترم تين هاغ لأن المدرب الهولندي لا يحترمه.

وبات تين هاغ تحت الضغط بعد الخسارة الثالثة للفريق في 5 جولات في الدوري الإنجليزي، ودخل المدرب الهولندي في أزمة مع لاعبه حادون سانشو، واستبعده من التدريب مع لاعبي الفريق الأول.

ويملك مانشستر يونايتد 6 نقاط فقط ويبتعد بـ8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، البطل في آخر 3 مواسم.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، في ألمانيا، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأية نتيجة غير الفوز قد تكون تكلفتها خسارة تين هاغ منصبه.