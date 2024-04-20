انفعال كبير من غوارديولا على نجم مانشستر سيتي (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، مساء السبت، في كأس الاتحاد الإنجليزي، انفعالا كبيرا على لاعبه فيل فودين.

والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة غضبا كبيرا من المدرب الإسباني على فودين ولومه على تمريرته التي بدت متعجلة إلى زميله في قلب هجوم تشيلسي، والتي تم قطعها من مدافعي "البلوز" وكانت ستشكل هجمة خطيرة على السيتي، في ظل تقدمهم بهدف دون رد.

وبدا غوارديولا منفعلا بشدة ويشير إلى رأسه، وكأنه يقول أنه عليك التفكير قبل أن تلعب بهذه الطريقة ونخسر الكرة.