انفعال كبير من غوارديولا على نجم مانشستر سيتي (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، مساء السبت، في كأس الاتحاد الإنجليزي، انفعالا كبيرا على لاعبه فيل فودين.
والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة غضبا كبيرا من المدرب الإسباني على فودين ولومه على تمريرته التي بدت متعجلة إلى زميله في قلب هجوم تشيلسي، والتي تم قطعها من مدافعي "البلوز" وكانت ستشكل هجمة خطيرة على السيتي، في ظل تقدمهم بهدف دون رد.
وبدا غوارديولا منفعلا بشدة ويشير إلى رأسه، وكأنه يقول أنه عليك التفكير قبل أن تلعب بهذه الطريقة ونخسر الكرة.
وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على تشيلسي بهدف نظيف على ملعب "ويمبلي" مساء السبت، ضمن الدور نصف النهائي.
وأحرز برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، ليعوض الجماهير عن إهداره ركلة ترجيحية أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي.
وسيلاقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية، الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي، والتي ستجمع مانشستر يونايتد بكوفنتري سيتي، مساء غد الأحد، على الملعب ذاته.