أهداف مباراة السعودية والأردن (فيديو)

سجل علي لاجامي الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك نظيره الأردني، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاء هدف علي لاجامي في الدقيقة 16 من الشوط الأول.