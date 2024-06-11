أهداف مباراة السعودية والأردن (فيديو)
سجل علي لاجامي الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك نظيره الأردني، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وجاء هدف علي لاجامي في الدقيقة 16 من الشوط الأول.
وفي الدقيقة 27 سجل علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني.
وفي الدقيقة 45 سجل نور الدين الروابدة الهدف الثاني للمنتخب الأردني من تصويبة رائعة.
يدخل منتخب "النشامى" اللقاء بهدف رد اعتباره أمام نظيره الأخضر، بعد الخسارة أمامه في الجولة الثانية من التصفيات، بهدفين من دون رد.
بينما يرغب رجال المدرب روبرتو مانشيني في مواصلة مسيرة اللاهزيمة في المباريات الرسمية، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي منذ توليه مهمة تدريب "الأخضر".
ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ويأتي الأردن وصيفا برصيد 10 نقاط، وضمن "الأخضر" التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، فضلا عن تأهله أيضًا لكأس آسيا بصفته صاحب التنظيم.