سبيد يعبر عن حبه لرونالدو بطريقة مجنونة (صور)
عبر اليوتيوبر الشهير سبيد عن هوسه وحبه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بطريقة مجنونة.
ويشتهر دارين جاسون واتكينز باسم "سبيد"، نسبة إلى المحتوى الذي يقدمه عبر موقع "يوتيوب" من خلال برنامج عنوانه "I Show Speed".
ويرتبط سبيد بعلاقة صداقة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ظهر معه في أكثر من مناسبة سابقة.
ونشر سبيد صورا عبر حسابه على منصة "إكس"، يكشف عن شرائه لسيارته الأولى والتي جاءت بألوان علم البرتغال، ووضع صورة على مقدمة السيارة لرونالدو وهو يحتفل بطريقته الشهيرة.
وكان سبيد زعم -في فيديو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي- أنه تعرض للطرد بسبب ارتدائه قميص نادي النصر السعودي، الذي يحمل اسم رونالدو.
وقال إن المسؤولين في مطعم ميسي، طلبوا تدخل الأمن من أجل طرده، إضافة لاستقدام عدد من أفراد من الشرطة، لإجباره على الخروج.
كما ظهر سبيد مؤخرا مع نجل رونالدو كريستيانو جونيور، في مباراة ودية وهما يلعبان كرة القدم.