سبيد يعبر عن حبه لرونالدو بطريقة مجنونة (صور)

وكان سبيد زعم -في فيديو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي- أنه تعرض للطرد بسبب ارتدائه قميص نادي النصر السعودي، الذي يحمل اسم رونالدو.

وقال إن المسؤولين في مطعم ميسي، طلبوا تدخل الأمن من أجل طرده، إضافة لاستقدام عدد من أفراد من الشرطة، لإجباره على الخروج.

كما ظهر سبيد مؤخرا مع نجل رونالدو كريستيانو جونيور، في مباراة ودية وهما يلعبان كرة القدم.