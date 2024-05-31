أحبه.. اعتراف مثير من لاعبة مانشستر يونايتد عن رونالدو
فجرت إيلا تون، لاعبة نادي مانشستر يونايتد للسيدات، مفاجأة كبرى بشأن علاقتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال تواجد الأخير في قلعة أولد ترافورد.
بدأت إيلا تون اللاعبة الدولية الإنجليزية مشوارها في أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أن تضطر إلى الرحيل، واللعب ببلاكبيرن ومانشستر سيتي.
ثم عادت إيلا إلى جذورها والنادي الذي نشأت فيه، عندما أعادوا تأسيس فريق للسيدات في عام 2018.
إيلا تون اعترفت بأنها كانت "تحب" كريستيانو رونالدو خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد في مفاجأة شكلت صدمة لمتابعيها.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا لشبكة سكاي سبورتس عن إعجابها برونالدو: "أنا أقول ذلك دائمًا. ربما كان له تأثير كبير على مسيرتي، وبالطريقة التي أردت أن أكون عليها".
وأضافت: "أعترف أني أحبه.. ارتديت حذاءه.. ارتديت القميص رقم 7.. كنت أحبه في مانشستر يونايتد والمهارات التي كان يتمتع بها والثقة التي لعب بها".
على الرغم من كونها لاعبة دولية، إلا أن تون لم تلتقِ بعد مع رونالدو وقالت: "لم أتمكن في الواقع من مقابلته. لقد رأيته ذات مرة، وكانت الفتيات ينظرن من خلال النافذة ويقلن: "هذا رونالدو!".