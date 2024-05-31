أحبه.. اعتراف مثير من لاعبة مانشستر يونايتد عن رونالدو

بدأت إيلا تون اللاعبة الدولية الإنجليزية مشوارها في أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أن تضطر إلى الرحيل، واللعب ببلاكبيرن ومانشستر سيتي.

ثم عادت إيلا إلى جذورها والنادي الذي نشأت فيه، عندما أعادوا تأسيس فريق للسيدات في عام 2018.

إيلا تون اعترفت بأنها كانت "تحب" كريستيانو رونالدو خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد في مفاجأة شكلت صدمة لمتابعيها.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا لشبكة سكاي سبورتس عن إعجابها برونالدو: "أنا أقول ذلك دائمًا. ربما كان له تأثير كبير على مسيرتي، وبالطريقة التي أردت أن أكون عليها".