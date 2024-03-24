كرة طائرة.. مشادات بين جماهير الاتحاد والأهلي (فيديو)

شهدت مباراة الكرة الطائرة التي جمعت بين فريقي الاتحاد والأهلي، مساء السبت، مشادات كلامية بين جمهور الفريقين.

وانطلقت مساء السبت، منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

ووفقا للفيديوهات التي تم تداولها على منصة "إكس" فقد نشبت مشادات بين جمهور الفريقين، وقاموا بإلقاء زجاجات المياه على بعضهما البعض، ومنع تدخل المنظمين ورجال الأمن الأمر للتطور أكثر من ذلك.