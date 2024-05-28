ريباكينا وتشينغ تبلغان الدور الثاني من بطولة رولان غاروس المفتوحة

تعافت إيلينا ريباكينا، المصنفة الرابعة عالميا، من بداية متعثرة لتتغلب بسهولة على البلجيكية غريت مينين 6-2 و6-3 في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء.

ولم تتمكن ريباكينا من الدفاع عن لقبها في بطولة إيطاليا المفتوحة الشهر الجاري، وبعد خسارة إرسالها في الشوط الافتتاحي في رولان غاروس وتأخرها 2-صفر، بدا أن اللاعبة الكازاخية قد تواجه مشكلة.

وبعد بداية سريعة من مينين، استعادت المصنفة الرابعة توازنها لتفوز بالأشواط الستة التالية والمجموعة الأولى، قبل أن تبدأ الثانية بنفس الطريقة لتتقدم 4-صفر.

وتبادلت مينين الضربات مع لاعبة قازاخستان وكسرت إرسالها، لكن عندما كسرت ريباكينا إرسال منافستها للمرة الثالثة في المجموعة الثانية وأرسلت للفوز بالمباراة، كسرت اللاعبة البلجيكية إرسال منافستها مرة أخرى، لكن ذلك أجل فقط حسم ريباكينا للفوز عبر إرسال قوي في الشوط التالي.

وريباكينا اللاعبة الوحيدة التي تغلبت على إيفا شيانتيك على الملاعب الرملية هذا العام عندما هزمت المصنفة الأولى عالميا والفائزة بلقب فرنسا المفتوحة ثلاث مرات في طريقها إلى التتويج بلقب شتوتغارت الألمانية الشهر الماضي.

وستحصل ريباكينا (24 عاما) على يومين راحة قبل مواجهة الألمانية أنجليك كيربر أو الهولندية ارانتشا روس في الدور المقبل.