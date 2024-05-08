بنجامين توماس يفوز بالمرحلة الخامسة بسباق إيطاليا للدراجات

وانفصل أربعة متسابقين عن مجموعة الصدارة قبل 80 كيلومترا على خط النهاية وصمدوا أمام محاولات حثيثة من المنافسين للحاق بهم.

وتوماس هو بطل العالم في سباقي أومنيوم وماديسون وساعدته خلفيته في سباقات المضمار على الفوز بالمرحلة.

وبدا الإيطالي أندريا بيتروبون متسابق (بولتي-كوميتا) في طريقه للفوز بالمرحلة التي امتدت مسافة 178 كيلومترا من جنوة إلى لوكا، لكن انطلاقته التي كان يأمل من خلالها في حسم المرحلة في الكيلومتر الأخير جاءت مبكرة للغاية، ما سمح لمنافسيه باللحاق به قبل خط النهاية.

ووصلت المجموعة الرئيسية إلى خط النهاية بفارق 11 ثانية خلف الفائز وكان بوجاتشر بين أسرع 30 متسابقا ليحافظ على تفوقه في الترتيب العام بفارق 46 ثانية أمام البريطاني جيرانت توماس متسابق (إنيوس جريناديرز) صاحب المركز الثاني.

وتمتد المرحلة السادسة المقررة غدا الخميس مسافة 180 كيلومترا بين فياريجيو ورابولانو تيرمي.