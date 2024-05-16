ديكو يتعهد بالقضاء على جاسوس برشلونة

وعشية المباراة ضد ريال سوسيداد، أمس الثلاثاء والتي فاز فيها برشلونة ليستعيد المركز الثاني، قال ديكو: "هناك القليل من الأشخاص المسؤولين عن كرة القدم، أنا، كمدير رياضي، تشافي المدرب، والرئيس لابورتا، وإذا لم يصدر الخبر والمعلومة من أحد منا، فلا أعرف من أين يأتي".

وبدا تصريح ديكو بحسب وصف صحيفة "آس" كما لو أنه مزيج بين الندم على تسريب معلومات حول مستقبل المهاجم فيكتور روكي الذي لن يكون ضمن تشكيلة البلوغرانا في الموسم المقبل، وبين منح بعض المناصب لأشخاص يعتقد أنهم قاموا بمهام الجوسسة داخل النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديكو نفسه هو من وافق على إنشاء لجنة رياضية تضم بويان كركيتش ورافائيل يوستي وخوان سولر وإنريك ماسيب، ما يعني أن المعلومات تكون متاحة لدى عدة أشخاص.



وأوضحت أن أليخاندرو إيشيفاريا، شقيق زوجة الرئيس السابق، رغم أنه ليس في اللجنة الرياضية، لكن لديه علاقة جيدة مع الرئيس خوان لابورتا وديكو وتشافي، لذا فإنه ليس من بين الأشخاص الذين يتهمهم المدير الرياضي ويعتبره شخصًا موثوقًا وليس مصدرا للتسريبات.

وقال ديكو إنه سيقضى على كل أشكال الجوسسة داخل أسوار برشلونة، فيما كشفت "أس" أنه أجرى مقارنة مع ما يحدث من تكتم و"أسوار عالية" في ريال مدريد حيث يتم التعامل مع المعلومات من قبل شخصين، وفق قوله.