أزمة كبيرة.. باريس سان جيرمان يعاقب مبابي

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "الفراق ما بين مبابي وباريس سان جيرمان متواصل عن طريق محامين متداخلين بالملف، في الوقت الذي لم يدفع فيه النادي راتب أبريل بالإضافة لمكافأة كانت مجدولة بشهر فبراير الأخير".

ويوضح التقرير أن رئيس النادي ناصر الخليفي هو من يتولى إدارة جميع العمليات المتعلقة بالموضوع، ففي أغسطس 2023، عندما رفض مبابي تجديد عقده، تعهد اللاعب في اجتماع مع الخليفي بالتنازل عن 80 مليون يورو من مكافآت الولاء، حتى لا يتسبب رحيله في خسائر مالية للنادي.

وأردف التقرير: "مع ذلك، قرر الخليفي الغاضب، عدم دفع المبلع المقدر بـ80 مليون يورو في فبراير، مدّعيًا لمحيط اللاعب، أن ريال مدريد هو من يتعين عليه دفعها كتعويض عن عدم تجديد عقده".

وقبل أبريل، اتفق كل من مبابي وباريس سان جيرمان على رحيل ودي لا يلحق الضرر المالي بأي من الطرفين. لكن على خلفية كل ما حدث بعد ذلك، أدى هذا الأمر إلى زلزال تفاقم بعد اجتماع فبراير بين اللاعب والرئيس، حيث أكد الأول رحيله في يونيو.