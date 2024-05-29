أزمة كبيرة.. باريس سان جيرمان يعاقب مبابي
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تفاصيل أحدث الأزمات بين كيليان مبابي، لاعب الفريق الذي أعلن رحيله رسميا بنهاية عقده خلال الشهري الحالي، وناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.
ويواجه رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، والذي يتطلب اتفاقًا ماليًا بين الطرفين، صعوبات جمة تجعل من إعادة الأمور إلى مسارها أمرًا شبه مستحيل.
ووفقًا لما كشفته "ليكيب"، لم يدفع النادي الباريسي راتب شهر أبريل للاعب، كما أنه مدين له بمبلغ 80 مليون يورو كرصيد من مكافآت الولاء كان يتوجب دفعه في فبراير الماضي.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "الفراق ما بين مبابي وباريس سان جيرمان متواصل عن طريق محامين متداخلين بالملف، في الوقت الذي لم يدفع فيه النادي راتب أبريل بالإضافة لمكافأة كانت مجدولة بشهر فبراير الأخير".
ويوضح التقرير أن رئيس النادي ناصر الخليفي هو من يتولى إدارة جميع العمليات المتعلقة بالموضوع، ففي أغسطس 2023، عندما رفض مبابي تجديد عقده، تعهد اللاعب في اجتماع مع الخليفي بالتنازل عن 80 مليون يورو من مكافآت الولاء، حتى لا يتسبب رحيله في خسائر مالية للنادي.
وأردف التقرير: "مع ذلك، قرر الخليفي الغاضب، عدم دفع المبلع المقدر بـ80 مليون يورو في فبراير، مدّعيًا لمحيط اللاعب، أن ريال مدريد هو من يتعين عليه دفعها كتعويض عن عدم تجديد عقده".
وقبل أبريل، اتفق كل من مبابي وباريس سان جيرمان على رحيل ودي لا يلحق الضرر المالي بأي من الطرفين. لكن على خلفية كل ما حدث بعد ذلك، أدى هذا الأمر إلى زلزال تفاقم بعد اجتماع فبراير بين اللاعب والرئيس، حيث أكد الأول رحيله في يونيو.
وفي غضون ذلك، وبينما انقطعت تمامًا العلاقة بين مبابي والخليفي، دون أي تواصل مباشر، يتولى محامو الطرفين تبادل الرسائل الإلكترونية للتفاوض حول شروط رحيل اللاعب، ويصر باريس سان جيرمان على الحصول على التزام مكتوب من هداف الفريق التاريخي للوفاء بكلمته بالتنازل عن 80 مليون يورو، بينما يطالب محيط اللاعب براتبه المستحق.
ووفقًا لمحيط اللاعب، فقد تعرض مبابي لـ"عقاب" من قبل الخليفي منذ فبراير، عندما تأكد رحيله، حيث لم يلعب 11 من أصل آخر 21 مباراة في الموسم، على الرغم من أنه كان أساسيًا في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك لاعتقاد الخليفي بأن هذا ليس التصرف المناسب لتوديعه.
واختتم التقرير: تستمر المفاوضات، لكن النتيجة النهائية غير مؤكدة في الوقت الحالي".
يشار إلى أن مبابي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وتشير أغلب التقارير الصحفية إلى انتقاله لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.