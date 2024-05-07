"توتر شديد".. سر انزعاج لاعبي ريال مدريد من صفقة مبابي

كشف تقرير نشرته صحيفة ريليفو الإسبانية عن توتر شديد من جانب عدد من لاعبي ريال مدريد الإسباني مع اقتراب إعلان النادي عن التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

وحسب تقارير متطابقة، فإن إعلان ريال مدريد عن التعاقد مع مبابي بات مسألة وقت ليس أكثر على الرغم من النجاحات الكبيرة التي يحققها باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ووفقًا للتقارير، فإنه حتى في حالة تأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا، فإن قرار مبابي النهائي هو الانتقال إلى ريال مدريد.

وتقول ريليفو، إن سر انزعاج عدد من لاعبي ريال مدريد من قدوم مبابي يعود بالأساس إلى خوفهم من أن قدومه قد يتسبب في نسيان الموسم المميز الذي يقدمونه حتى الآن بحسم لقب الدوري وقرب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرغب لاعبو ريال مدريد في تحديد موعد مناسب لإعلان الصفقة حتى لا يتسبب توقيت إعلانها في توجيه كل الصخب الإعلامي تجاهها وعدم الالتفات إلى نجاحات الموسم الجاري والتفوق الكاسح على الغريم برشلونة.

ووفقًا لوجهة نظر لاعبي ريال مدريد فإن الصفقة يجب أن تعلن بعد الانتهاء من احتفالات ألقاب الموسم وتوديع اللاعبين الراحلين مثل ناتشو فيرناندز قائد الفريق.

وحسب ريليفو، فإن لاعبي ريال مدريد يرغبون أن تكون صفقة مبابي مجرد لمسة أخيرة على موسم ناجح بالفعل، وليس كل شيء في الموسم والصيف القادم.

وقبل أيام ظهر بيلينغهام في فيديو يقول عن مبابي إنه "لاعب جيد" دون الحديث عن أي شيء آخر.