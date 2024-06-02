كأنه في ريعان شبابه.. أنشيلوتي يرقص مع نجوم ريال مدريد (فيديو)

ويخوض أنشيلوتي صاحب الـ64 عامًا الولاية الثانية مع ريال مدريد بعد ولايته الأولى التي استمرت لموسمين بين 2013 إلى 2015.

ونجح المدرب الإيطالي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد بجانب أنه فاز بلقب كأس العالم للأندية مرتين مع الفريق الإسباني بخلاف السوبر الأوروبي مرتين.

وتوج أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني مرتين ونفس الأمر بالنسبة لكأس الملك وكأس السوبر المحلي.

ووصل المدرب الإيطالي إلى لقبه رقم 13 مع العملاق المدريدي.