كأنه في ريعان شبابه.. أنشيلوتي يرقص مع نجوم ريال مدريد (فيديو)
احتفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، بشكل خاص بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وحسم ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه بعد تغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
وظهر أنشيلوتي وهو يرقص مع نجوم ريال مدريد أثناء الاحتفالات مع الفريق الإسباني عقب مراسم التتويج باللقب القاري.
وحرص أنشيلوتي عقب نهاية المباراة على التوجه لمدرب دورتموند إدين تيريزتش لمواساته عقب خسارة اللقب الأوروبي.
ويخوض أنشيلوتي صاحب الـ64 عامًا الولاية الثانية مع ريال مدريد بعد ولايته الأولى التي استمرت لموسمين بين 2013 إلى 2015.
ونجح المدرب الإيطالي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد بجانب أنه فاز بلقب كأس العالم للأندية مرتين مع الفريق الإسباني بخلاف السوبر الأوروبي مرتين.
وتوج أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني مرتين ونفس الأمر بالنسبة لكأس الملك وكأس السوبر المحلي.
ووصل المدرب الإيطالي إلى لقبه رقم 13 مع العملاق المدريدي.