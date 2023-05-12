ترتيب دوري أدنوك: هبوط دبا الفجيرة والظفرة.. والعين ينفرد بالمركز الثاني

العين ينفرد بالمركز الثاني

سجل المهاجم كودجو لابا هدفين لينفرد العين بالمركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 5-2 على البطائح الذي ضمن البقاء، اليوم الجمعة، مع هبوط دبا الفجيرة والظفرة إلى دوري الدرجة الثانية.

ورفع العين، بطل النسخة السابقة، رصيده إلى 54 نقطة ليتقدم بنقطتين على الوحدة الذي تعادل 1-1 مع بني ياس اليوم ليختتم الدوري في المركز الثالث.

وتساوى العين مع شباب الأهلي، الذي توج رسميًا بالمسابقة في الجولة الماضية، قبل مواجهته لعجمان غدًا السبت.

وتُوج لابا بجائزة هداف الدوري بعدما سجل 28 هدفًا وتفوق بهدف على علي مبخوت لاعب الجزيرة.