ترتيب دوري أدنوك: هبوط دبا الفجيرة والظفرة.. والعين ينفرد بالمركز الثاني
فشل دبا الفجيرة في استغلال تعثر البطائح، وتعادل 1-1 مع الظفرة ليهبط هذا الثنائي للدرجة الثانية.
وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 20 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير ويتقدم بثماني نقاط على الظفرة الذي تذيل الترتيب.
وتقدم الظفرة بضربة رأس لعبد الله الرفاعي في الدقيقة 25.
وأدرك جاندير برينو التعادل لصاحب الأرض بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وضمن البطائح، الذي جمع 21 نقطة، البقاء في الدوري بعدما ابتعد عن منطقة الهبوط بنقطة بعد تعادل دبا الفجيرة 1-1 مع الظفرة ليهبط الفريقان سويًا.
العين ينفرد بالمركز الثاني
سجل المهاجم كودجو لابا هدفين لينفرد العين بالمركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 5-2 على البطائح الذي ضمن البقاء، اليوم الجمعة، مع هبوط دبا الفجيرة والظفرة إلى دوري الدرجة الثانية.
ورفع العين، بطل النسخة السابقة، رصيده إلى 54 نقطة ليتقدم بنقطتين على الوحدة الذي تعادل 1-1 مع بني ياس اليوم ليختتم الدوري في المركز الثالث.
وتساوى العين مع شباب الأهلي، الذي توج رسميًا بالمسابقة في الجولة الماضية، قبل مواجهته لعجمان غدًا السبت.
وتُوج لابا بجائزة هداف الدوري بعدما سجل 28 هدفًا وتفوق بهدف على علي مبخوت لاعب الجزيرة.
تعادل الوحدة وبني ياس
وفرط الوحدة في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع بني ياس الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز 11.
وتقدم الوحدة صاحب الأرض بهدف عكسي من المدافع ساشا إيفكوفيتش بعد 27 دقيقة بعدما أرسل فاكوندو دانيل تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى حولها المدافع الصربي بالخطأ في مرماه.
وتعادل نيكولاس خيمنيز للفريق الضيف بعدما استغل ارتباك المدافع لوكاس بيمنتا والحارس راشد علي ووضع الكرة في المرمى بعد دقيقتين من الشوط الثاني.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: