موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
ضرب مانشستر يونايتد موعدا ناريا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتغلب مانشستر يونايتد على كوفنتري سيتي بضربات الترجيح (4/2) بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين ولم يسجل لاعبو الفريقين في الشوطين الإضافيين.
في حين تغلب مانشستر سيتي بطل المسابقة الموسم الماضي 1/0 على تشيلسي أمس السبت.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 25 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين فاز مانشستر سيتي ست مرات وفاز مانشستر يونايتد ثلاث مرات وتعادلا مرة.
ويسعى مانشستر يونايتد إلى الثأر من مانشستر سيتي الذي فاز في مواجهة الفريقين في نهائي نسخة العام الماضي 2/1 ليشق طريقه نحو الثلاثية.
وفاز مانشستر سيتي في آخر 3 مواجهات على مانشستر يونايتد بواقع مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين في الدوري الإنجليزي.
يشار إلى أن آرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه باللقب 14 مرة، مقابل 12 لقبًا لمانشستر يونايتد و 8 ألقاب لكل من ليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام.
في حين نال مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.
ويمكن لمانشستر سيتي التتويج بثنائية الموسم الحالي مع حظوظه القوية في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.
ويملك مانشستر سيتي 73 نقطة من 32 مباراة بفارق نقطة عن المتصدرين آرسنال وليفربول لكن الأخيرين لعبا مباراة أكثر.