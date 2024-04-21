موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفاز مانشستر سيتي في آخر 3 مواجهات على مانشستر يونايتد بواقع مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين في الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن آرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه باللقب 14 مرة، مقابل 12 لقبًا لمانشستر يونايتد و 8 ألقاب لكل من ليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام.

في حين نال مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

ويمكن لمانشستر سيتي التتويج بثنائية الموسم الحالي مع حظوظه القوية في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

ويملك مانشستر سيتي 73 نقطة من 32 مباراة بفارق نقطة عن المتصدرين آرسنال وليفربول لكن الأخيرين لعبا مباراة أكثر.