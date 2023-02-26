ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يلدغ تشيلسي ويتمسك بالمركز الرابع

حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي قبل أن يسجل أوليفر سكيب هدف المباراة الأول في الدقيقة 46 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل كيبا أريزابالاغا في صدها.

ووقع هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 82، بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة رأس من إيريك داير.