ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يلدغ تشيلسي ويتمسك بالمركز الرابع
حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي قبل أن يسجل أوليفر سكيب هدف المباراة الأول في الدقيقة 46 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل كيبا أريزابالاغا في صدها.
ووقع هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 82، بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة رأس من إيريك داير.
ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 45 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، في حين جمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 31 نقطة من 24 مباراة في المركز العاشر.
وهذا أول فوز لتوتنهام على تشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر 2018 عندما فاز السبيرز 3/1 على البلوز.
ومنذ ذلك الحين تقابلا 9 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق تشيلسي الفوز في 6 منها وتعادلا مرتين قبل أن يفوز توتنهام الأحد.
وبشكل عام كان آخر فوز لتوتنهام (قبل هذا الفوز) على تشيلسي في سبتمبر 2020، عندما فاز بضربات الترجيح في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وكان آخر فوز لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 يناير بفوزه على كريستال بالاس، وبعد ذلك تعادل مع ليفربول وفولهام وويستهام، وخسر من ساوثهامبتون.