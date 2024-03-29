المنشور الذي أغضب حسام حسن من صلاح.. وحل أخير لإنهاء الأزمة

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ضد محمد صلاح، بعدما رفض الأخير الانضمام للمعسكر الحالي من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول، ولكن الأمر الأكثر غرابة وأثار دهشة الجمهور هو عدم قيام "صلاح" بكتابة أي تغريدة أو دعم يخص منتخب بلاده، وهو ما عرضه للانتقادات.

وأزاح عبدالجواد الستار عن تفاصيل تلك الأزمة قائلاً: "المشكلة بين محمد صلاح وحسام حسن، هي هجوم المدرب عليه أثناء كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وسفره إلى العلاج في ليفربول".

وأضاف: "حسام حسن غضب من صلاح بعد أن تدخل بعض الأشخاص وأشعلوا فتنة بينهما، بعد نشر نجم ليفربول رسالة شكر إلى البرتغالي روي فيتوريا، وقالوا لمدرب منتخب مصر أن صلاح لا يرغب في وجودك".

وبعد رحيل فيتوريا، نشر صلاح عبر حسابه في منصة إكس صورة تجمعه بروي فيتوريا، قائلاً: "شكرًا للمدرب على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وواصل عبدالجواد: "منشور محمد صلاح كان متفقًا عليه مع اتحاد الكرة، كما أن محمد صلاح يقدر روي فيتوريا، هذا هو سبب في الأزمة".