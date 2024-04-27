حسم موقف رونالدو من المشاركة في مباراة النصر والخليج

وهذا يعني أن رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، سيشارك أمام الخليج؛ ما لم يصدر أي قرار مغاير من لجنة الانضباط قبل المباراة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، مع تبقي ست جولات.

وسجل رونالدو 29 هدفا في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب الهدافين بفارق سبعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.

يشار إلى أن النصر سيلعب مجددا مع الخليج، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتأهل للنهائي سيلعب مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد.