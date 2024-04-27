حسم موقف رونالدو من المشاركة في مباراة النصر والخليج
كشف الإعلامي علي العنزي موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة مع فريقه النصر أمام الخليج في الدوري السعودي.
وغاب رونالدو عن مباراة النصر أمام الفيحاء، بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ لضرب علي البليهي مدافع الهلال.
ولم تكشف لجنة الانضباط مدة إيقاف رونالدو؛ ما أثار الجدل بشأن مشاركته أمام الخليج اليوم السبت في الجولة الـ29 من الدوري السعودي.
وبحسب الإعلامي علي العنزي، فإن النصر قرر انضمام رونالدو إلى قائمة الفريق المغادرة إلى الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج.
وهذا يعني أن رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، سيشارك أمام الخليج؛ ما لم يصدر أي قرار مغاير من لجنة الانضباط قبل المباراة.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، مع تبقي ست جولات.
وسجل رونالدو 29 هدفا في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب الهدافين بفارق سبعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
يشار إلى أن النصر سيلعب مجددا مع الخليج، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتأهل للنهائي سيلعب مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد.