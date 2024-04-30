هدف عبد الرزاق حمد الله المُلغى أمام الهلال يثير جدلا (فيديو)

ألغى بينوا باستيان، حكم مباراة الاتحاد والهلال، هدفا للمغربي عبد الرزاق حمد الله، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على أرضية استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصل فريق الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الفيصلي برباعية من دون رد، فيما تأهل الهلال عقب الفوز بثلاثية نظيفة في شباك التعاون.

وسجل حمد الله هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ولكن الحكم قرر العودة لتقنية الـVAR وإلغاءه بداعي تسلل النجم المغربي؛ ما أثار الجدل خاصة أن الكرة تهادت للاعب وهي قادمة من أقدام كوليبالي مدافع الهلال، وسعى النجم للحديث مع الحكم في محاولة للعدول عن قراره ولكن من دون جدوى.