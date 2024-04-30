هدف عبد الرزاق حمد الله المُلغى أمام الهلال يثير جدلا (فيديو)
ألغى بينوا باستيان، حكم مباراة الاتحاد والهلال، هدفا للمغربي عبد الرزاق حمد الله، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على أرضية استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.
ووصل فريق الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الفيصلي برباعية من دون رد، فيما تأهل الهلال عقب الفوز بثلاثية نظيفة في شباك التعاون.
وسجل حمد الله هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ولكن الحكم قرر العودة لتقنية الـVAR وإلغاءه بداعي تسلل النجم المغربي؛ ما أثار الجدل خاصة أن الكرة تهادت للاعب وهي قادمة من أقدام كوليبالي مدافع الهلال، وسعى النجم للحديث مع الحكم في محاولة للعدول عن قراره ولكن من دون جدوى.
ويسعى الاتحاد والهلال لحجز بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتظار الفائز من مواجهة فريقي النصر والخليج، التي تُقام غدا على ملعب "الأول بارك".
وتأتي مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين بعد أسبوع من مغادرة الهلال بطولة دوري أبطال آسيا على يد نادي العين الإماراتي، إثر الخسارة في نصف النهائي بنتيجة (5-4) في مجموع المباراتين.
وكان الهلال قد حقق لقب آخر نسخة من المسابقة بالفوز على الوحدة بركلات الترجيح، في النهائي الذي أقيم في مايو الماضي.
الفائز من مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد سيتأهل لمواجهة المنتصر من موقعة النصر والخليج في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.