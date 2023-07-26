تقرير: فالكاو حائر بين السعودية والبرازيل

ولا يزال "فالكاو" صاحب الـ37 عامًا يحظى بتقدير في سوق كرة القدم، والدليل هو أنه، خلال الساعات القليلة الماضية، تم طرح اسمه كصفقة بارزة في سوق الانتقالات الصيفي، وتلقيه عروضًا من المملكة العربية السعودية، والبرازيل.

وقالت صحيفة "AS" الإسبانية إن فالكاو تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية، وأن استمراره مع فريقه الحالي "رايو فايكانو" غير مؤكد.

ولم تفصح الصحيفة الإسبانية عن التفاصيل بشأن تلك العروض من الأندية السعودية التي استقطبت عددًا من النجوم الكبار من الدوريات الأوروبية، مثل: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونغولو كانتي.

والعروض لم تقتصر على الدوري السعودي فقط، ولكن الصحيفة الإسبانية قالت إن وكلاء اللاعب تلقوا عروضًا من غريميو، وفاسكو دي جاما البرازيليين.

ومازال اللاعب الكولومبي يفاضل بين تلك العروض، حيث أكدت الصحيفة أن اللاعب حائر ولم يحسم أمره بعد.