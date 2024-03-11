فوز ألكاراز وشيانتيك في بطولة إنديان ويلز للتنس

وأضاف: "أعتقد أن أول شيء يتعين عليك القيام به إذا أردت الدفاع عن اللقب هو أن تنسى أنك فزت باللقب في العام الماضي.

"الأمر يتعلق بأن تكون نفسك وأن تكون جاهزا بنسبة 100% في كل يوم إن أردت تحقيق نتائج جيدة هنا."

وقال ألكاراز أيضا إن إصابته في الكاحل التي اضطرته للانسحاب من بطولة ريو المفتوحة الشهر الماضي لم تسبب له أي متاعب خلال مبارياته.

وأردف: "لن أقول إنني نسيتها لكني نسيتها خلال المباريات. نسيتها تماما.

"أنا أتحرك بكل سلاسة، لا أفكر في الكاحل خلال المباريات وخلال التدريب، لكني أفكر فيه خارج الملعب بالطبع لأنه لا بد لي من الاهتمام به".