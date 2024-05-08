الدروس المستفادة من خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا

أهدر باريس سان جيرمان فرصة ذهبية لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، لكن الأمور لم تكن كلها سيئة في النادي الفرنسي بعد موسم انتقالي مع مدرب جديد.

وخرج بطل الدوري الفرنسي من الدور قبل النهائي، أمس الثلاثاء، بعد هزيمته 1-صفر أمام بروسيا دورتموند إيابًا ليخسر 2-صفر في مجموع المباراتين بعد أن سدد في إطار المرمى ست مرات في مباراتي الذهاب والإياب كما سدد 31 محاولة في ملعب "بارك دي برينس".

وقال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان: "لم نكن أقل كفاءة في مباراتي الذهاب والإياب، لكن كرة القدم تكافئ من يسجل وليس من يسدد في القائم.

"كان هدفِي القتال على جميع الألقاب، أنا فخور بفريقي، وبجميع اللاعبين".