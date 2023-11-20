توقف مباراة مصر وسيراليون بعد اقتحام الجماهير الملعب لمصافحة محمد صلاح (فيديو)
اجتاحت بعض الجماهير ملعب ""صمويل كانيون دو" في مونروفيا عاصمة ليبيريا، الذي احتضن مباراة مصر وسيراليون، من أجل مصافحة النجم المصري محمد صلاح.
واصل منتخب مصر لكرة القدم انطلاقته القوية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، بتغلبه خارج ملعبه على نظيره السيراليوني بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.
وتخوض سيراليون مبارياتها بالتصفيات في ليبيريا نظرا لأن ملاعبها غير مطابقة لمواصفات الاتحاد الأفريقي (الكاف).
وتوقفت المباراة بضع دقائق بعد اجتياح بعض الجماهير الملعب من أجل مصافحة صلاح، ليحتسب الحكم ثماني دقائق وقتا بدلا من الضائع، تألق خلالها الشناوي وذاد عن مرماه ببسالة.
وأحرز محمود حسن (تريزيغيه) هدفا في كل شوط ليقود مصر للفوز 2-صفر على مضيفتها سيراليون، وتواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الأحد.
وساهم محمد صلاح قائد مصر وهداف ليفربول الإنجليزي في الهدفين، عندما مرر إلى زميله المهاجم مصطفى محمد ليرسل الكرة بكعبه إلى تريزيغيه الذي وضعها أرضية من مدى قريب في شباك الحارس إبراهيم سيساي بالدقيقة 18.
واستغل المنتخب المصري طرد تايريس فورنا في الدقيقة 38، بعد تدخل عنيف ضد لاعب الوسط حمدي فتحي، ليضاعف النتيجة عبر تسديدة لتريزيغيه من داخل منطقة الجزاء؛ إثر تمريرة بينية من صلاح في الدقيقة 62.
الفوز هو الثاني على التوالي لمنتخب "الفراعنة"، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس وقبل الأخير، بفارق الأهداف عن منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.