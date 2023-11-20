توقف مباراة مصر وسيراليون بعد اقتحام الجماهير الملعب لمصافحة محمد صلاح (فيديو)

وأحرز محمود حسن (تريزيغيه) هدفا في كل شوط ليقود مصر للفوز 2-صفر على مضيفتها سيراليون، وتواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الأحد.

وساهم محمد صلاح قائد مصر وهداف ليفربول الإنجليزي في الهدفين، عندما مرر إلى زميله المهاجم مصطفى محمد ليرسل الكرة بكعبه إلى تريزيغيه الذي وضعها أرضية من مدى قريب في شباك الحارس إبراهيم سيساي بالدقيقة 18.

واستغل المنتخب المصري طرد تايريس فورنا في الدقيقة 38، بعد تدخل عنيف ضد لاعب الوسط حمدي فتحي، ليضاعف النتيجة عبر تسديدة لتريزيغيه من داخل منطقة الجزاء؛ إثر تمريرة بينية من صلاح في الدقيقة 62.

الفوز هو الثاني على التوالي لمنتخب "الفراعنة"، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس وقبل الأخير، بفارق الأهداف عن منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.