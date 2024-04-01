إصابة لاعب الزمالك بكسر في الفك

وتطرق طبيب الفريق الأبيض، للحديث عن مصابي الزمالك، وأبرزهم محمود حمدي "الونش"، موضحا: "ما زال أمامه وقت، وبعد عيد الفطر المبارك سيدخل في المرحلة الثانية، ومحمد عبد الشافي الأمر نفسه هو الآن في المرحلة الأولى وأموره طيبة".

وتابع: "إبراهيما نداي جاهز ودخل مع المجموعة، وطبيًا هو جاهز، روقا كان يُعاني من تمزق في الخلفية وننهي المرحلة الأخيرة من التأهيل، وغدًا سيخضع لأشعة إذا كانت النتيجة جيدة يُمكنه العودة".