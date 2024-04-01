إصابة لاعب الزمالك بكسر في الفك
كشف محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، عن خضوع يوسف إبراهيم "أوباما" لجراحة في الفك.
وتعرض "أوباما" للإصابة خلال مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، مساء الأحد.
وأصيب أوباما بكسر في الفك خلال الشوط الأول من اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 38.
وحول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز مثير على حساب مضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1، وتقام مباراة الإياب يوم 7 أبريل المقبل.
وقال طبيب نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: "أوباما أصيب بكسر في الفك وخلال ساعات سيجري جراحة، وسنقوم بعمل تثبيت بسيط بمسامير، والطبيب الجراح هو الذي سيحدد موعد عودته، وإن شاء الله لن يأخذ وقتا طويلا لكي يعود للملاعب".
وتطرق طبيب الفريق الأبيض، للحديث عن مصابي الزمالك، وأبرزهم محمود حمدي "الونش"، موضحا: "ما زال أمامه وقت، وبعد عيد الفطر المبارك سيدخل في المرحلة الثانية، ومحمد عبد الشافي الأمر نفسه هو الآن في المرحلة الأولى وأموره طيبة".
وتابع: "إبراهيما نداي جاهز ودخل مع المجموعة، وطبيًا هو جاهز، روقا كان يُعاني من تمزق في الخلفية وننهي المرحلة الأخيرة من التأهيل، وغدًا سيخضع لأشعة إذا كانت النتيجة جيدة يُمكنه العودة".
وعن عودة أحمد سيد (زيزو) بعد إصابته في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر، أشار: "كانت إصابة قوية وهو لاعب محترف في كل شيء، واتفقنا إنه لن يلعب إلا عندما يكون جاهزًا، واتفقت مع غوميز، مدرب الفريق، على عدم التعجل في عودة اللاعب، وقمنا بعمل علاج طبيعي وتأهل بشكل جيد، بعد أن أخذ وقته، وهو يُساعدنا على ذلك وكان مُلتزمًا".
وشارك زيزو في مباراة الزمالك أمام فيوتشر، بعد عودته من الإصابة وسجل هدف الفوز للفريق الأبيض.