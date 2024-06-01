والدة رامي بن سبعيني تفاجئه برسالة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
كشف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بروسيا دورتموند، عن رسالة صوتية تلقاها من والدته تتمنى له حظا موفقا ولفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولن يكون الدولي الجزائري ضمن قائمة فريقه بروسيا دورتموند الخاصة بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه المدرب تيرزيتش.
ونشر بن سبعيني الرسالة الصوتية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حيث تمنت له والدته التتويج مع بروسيا دورتموند بلقب دوري الأبطال على حساب ريال مدريد.
وتم استبعاد بن سبعيني بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها شهر مارس في المباراة الودية أمام المنتخب البوليفي، حيث غادر أرض الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.
وبرغم محاولات بن سبعيني العلاج من الإصابة واللحاق بالمباراة النهائية التي تعتبر هامة في مشوار أي لاعب إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وسيتابع المباراة من المدرجات.
ويعتبر رامي بن سبعيني ثالث لاعب جزائري يبلغ المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية، بعد كل من رابح ماجر النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي، وأيضًا رياض محرز لاعب الأهلي السعودي ونجم مانشستر سيتي السابق.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ويمبلي" مساء اليوم السبت حيث يستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد ودورتموند.
وتأهل ريال مدريد إلى نهائي البطولة بعدما فاز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مرحلة نصف النهائي.
في حين جاء تأهل دورتموند إلى النهائي بعدما أطاح بنظيره باريس سان جيرمان، حيث فاز بثنائية نظيفة.