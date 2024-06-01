والدة رامي بن سبعيني تفاجئه برسالة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بروسيا دورتموند، عن رسالة صوتية تلقاها من والدته تتمنى له حظا موفقا ولفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولن يكون الدولي الجزائري ضمن قائمة فريقه بروسيا دورتموند الخاصة بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه المدرب تيرزيتش.

ونشر بن سبعيني الرسالة الصوتية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حيث تمنت له والدته التتويج مع بروسيا دورتموند بلقب دوري الأبطال على حساب ريال مدريد.