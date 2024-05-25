تعليق تاريخي من أسطورة مانشستر يونايتد حول مستوى أمرابط (صورة)

وجه أحد أساطير مانشستر يونايتد الإنجليزي تعليقًا خاصًا للإشادة بالنجم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فريقه عقب لقاء مانشستر سيتي مساء اليوم السبت.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، اليوم السبت، على ملعب (ويمبلي).

وحقق مانشستر يونايتد لقبه الوحيد في الموسم الحالي مع مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ وسط حالة من الغموض حول مستقبل الأخير مع الفريق.