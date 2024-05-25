تعليق تاريخي من أسطورة مانشستر يونايتد حول مستوى أمرابط (صورة)
وجه أحد أساطير مانشستر يونايتد الإنجليزي تعليقًا خاصًا للإشادة بالنجم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فريقه عقب لقاء مانشستر سيتي مساء اليوم السبت.
وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، اليوم السبت، على ملعب (ويمبلي).
وحقق مانشستر يونايتد لقبه الوحيد في الموسم الحالي مع مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ وسط حالة من الغموض حول مستقبل الأخير مع الفريق.
وقدم أمرابط أداءً مميزًا في خط وسط مانشستر يونايتد خلال لقائه مع السيتي ونال إشادات واسعة.
ولكن اللاعب التاريخي لمانشستر يونايتد بول سكولز فاجأ أمرابط بتعليق مميز عقب نهاية اللقاء.
ونشر سكولز عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام صورة لأمرابط قائلًا: "كأنه غاتوزو".
وأشار لاعب مانشستر يونايتد الأسبق إلى تألق أمرابط في مركز الوسط المدافع مثل غينارو غاتوزو لاعب وسط ميلان الإيطالي الأسبق والمدرب السابق للميلان ومارسيليا الفرنسي.
وانضم أمرابط إلى مانشستر يونايتد في الموسم الحالي قادمًا من فيورنتينا الإيطالي بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022.