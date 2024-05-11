مارتن يسجل رقما قياسيا بسباق فرنسا للدراجات النارية

وشهدت التجارب التأهيلية للسباق بعض الفوضى وعددا من الحوادث.

وتفوق مارتن على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و29.919 ثانية ليصبح أول متسابق يكسر حاجز 90 ثانية في حلبة لومان وتفوق بفارق 0.192 ثانية على بانيايا بينما احتل مافريك بينياليس متسابق فريق أبريليا المركز الثالث ليكمل خط الانطلاق الأول.

وتعرض كل من مارتن وبانيايا لحادث عندما حاول كل منهما تسجيل لفات أسرع وانتهى الأمر أيضا بأليكس إسبارغارو وجاك ميلر بانحرافهما إلى خارج المضمار ورُفعت الأعلام الصفراء وأثرت على فرص إنيا باستيانيني في تسجيل زمن أسرع.

وقال مارتن: "كان حادثا بسيطا، تلقيت ضربة على ظهري لكني بخير... أشعر أننا سريعون بما يكفي للمنافسة في سباق السرعة".