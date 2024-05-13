عملية احتيال كبرى.. ناد يكتشف أنه تعاقد مع "توأم" لاعب برشلونة

كشف نادي دينامو بوخارست عن تعرضه لخدعة نصب غريبة، حيث تعاقد الفريق مع لاعب اعتقدوا خطأ بأنه النجم الإيفواري إدغار لي، بينما كان في الواقع شقيقه التوأم إيدلينو.

وأوضحت صحيفة "ماركا" في رصدها للواقعة، بأن اللاعب صاحب القصة هو إدغار لي، الذي نشط سابقًا بصفوف برشلونة، رغم عدم لعبه مع الفريق الأول للنادي الكتالوني سوى في مناسبة وحيدة.

وأوضحت أن الصحفي دانييل سيندري هو من اكتشف القضية، إذ لاحظ النادي صعوبة تواصل إيدلينو باللغة الإنجليزية، بينما يتحدث البرتغالية فقط، رغم لعبه في إسبانيا وفرنسا وتركيا وهولندا.