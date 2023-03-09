لا يوجد حمقى هنا.. ريتشارليسون ينتقد توتنهام بسبب قلة الاعتماد عليه

بدا المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، غير راضٍ عن الاعتماد عليه كبديل في تعادل توتنهام السلبي أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وتعاقد توتنهام مع ريتشارليسون من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

تم إشراك ريتشارليسون بعد 70 دقيقة أمس الأربعاء حيث أدى تعادل توتنهام على أرضه أمام ميلان إلى الخروج من دور الـ16 بنتيجة إجمالية.