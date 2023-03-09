لا يوجد حمقى هنا.. ريتشارليسون ينتقد توتنهام بسبب قلة الاعتماد عليه
بدا المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، غير راضٍ عن الاعتماد عليه كبديل في تعادل توتنهام السلبي أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وتعاقد توتنهام مع ريتشارليسون من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.
تم إشراك ريتشارليسون بعد 70 دقيقة أمس الأربعاء حيث أدى تعادل توتنهام على أرضه أمام ميلان إلى الخروج من دور الـ16 بنتيجة إجمالية.
وتلقى توتنهام صيحات استهجان من جماهيره بعد أداء ضعيف أكد أن حرمات التتويج بالألقاب سيمتد لـ16 عامًا متتاليًا؛ ما يضع مستقبل المهاجم هاري كين والمدرب أنطونيو كونتي تحت الأضواء.
وقال ريتشارليسون: "الأمور كانت تسير بشكل جيد، وفي تسلسل جيد، انتصاران على ويستهام وتشيلسي".
وأضاف: "فجأة، وضعني على مقاعد البدلاء، أمام ولفرهامبتون، وضعني لمدة خمس دقائق. سألت عن السبب، لكنهم لم يخبروني بأي شيء".
وتابع: "وبالأمس (أمام ميلان)، طلبوا مني إجراء اختبار في صالة الألعاب الرياضية، إذا كنت جيدًا سأذهب إلى المباراة، وفي وقت المباراة، تركوني على مقاعد البدلاء، هذه أشياء ليست من الممكن أن تفهم".
وأكمل المهاجم البرازيلي: "دعونا نرَ ما سيقوله غدًا، لكن لا يوجد حمقى هنا أيضًا، أنا محترف، أعمل كل يوم وأريد اللعب".
ولعب ريتشارليسون 25 مباراة مع توتنهام بواقع 1121 دقيقة في مختلف المسابقات سجل فيها هدفين فقط وصنع 3 أهداف.
وواصل ريتشارليسون: "هذا الموسم، عفوا للكلمة، لقد كان رائعًا لأنني لا أملك دقائق، لقد عانيت قليلًا من الإصابة، ولكن عندما أدخل الملعب أعطي حياتي، أعتقد أنه كان يجب أن ألعب ولا يجب أن أبكي على ذلك".
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" سيشعر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام وإدارة السبيرز أنه كان ينبغي على ريتشارليسون التعبير عن مخاوفه بشكل خاص وليس علنيًا، لكن يحق للبرازيلي أن يشعر بالظلم.
وأوضحت الشبكة أن ريتشارليسون في صفقة قياسية للنادي، ومع ذلك، بعد سبعة أشهر من الموسم، بدأ أساسيا في 12 مباراة فقط في مختلف المسابقات.
وأشارت إلى أن أداء ريتشارليسون كان متفاوتًا لكن عدم وجود وقت لعب متسق لا يساعد على بناء الإيقاع، وأكدت أن توتنهام يؤدي بشكل عام بشكل أفضل مع تواجد ريتشارليسون في الفريق.
وحتى الآن حقق توتنهام هذا الموسم 8 انتصارات من 12 مباراة بدأها ريتشارليسون، مقارنة بـ11 فقط من 26 مباراة لم يبدأها، وانخفض معدل فوزهم من 67% إلى 42%.