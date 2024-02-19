مبابي يوقع عقود انضمامه إلى ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" إن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقع بالفعل عقود انضمامه إلى ريال مدريد، باعتباره لاعبًا حرًّا بعدما انتهى تعاقده مع ناديه الفرنسي وأبلغه برحيله مع نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن مبابي وقع عقدًا يربطه بالفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة، ليصبح لاعبًا للفريق بداية من الـ1 من يوليو المقبل.

وأضاف التقرير: "عندما التقى مبابي برئيس باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، لإبلاغه بقراره مغادرة النادي في الـ30 من يونيو، طلب منه عدم تقديم أي عروض جديدة للتجديد، وكان السبب وراء ذلك هو أن مبابي قد وقع بالفعل على عقد يربطه بريال مدريد لمدة 5 مواسم، وهو ما كان يُشتبه به في باريس منذ فترة طويلة".