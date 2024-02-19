مبابي يوقع عقود انضمامه إلى ريال مدريد
قالت صحيفة "ماركا" إن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقع بالفعل عقود انضمامه إلى ريال مدريد، باعتباره لاعبًا حرًّا بعدما انتهى تعاقده مع ناديه الفرنسي وأبلغه برحيله مع نهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن مبابي وقع عقدًا يربطه بالفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة، ليصبح لاعبًا للفريق بداية من الـ1 من يوليو المقبل.
وأضاف التقرير: "عندما التقى مبابي برئيس باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، لإبلاغه بقراره مغادرة النادي في الـ30 من يونيو، طلب منه عدم تقديم أي عروض جديدة للتجديد، وكان السبب وراء ذلك هو أن مبابي قد وقع بالفعل على عقد يربطه بريال مدريد لمدة 5 مواسم، وهو ما كان يُشتبه به في باريس منذ فترة طويلة".
وأوضحت الصحيفة، أن "المحادثة جرت بين مبابي وناصر الخليفي في أجواء ودية، إذ كان رئيس باريس سان جيرمان، على دراية منذ إبلاغه مبابي في يونيو الماضي بقراره عدم تفعيل الموسم الثالث الاختياري في عقده، بأن فرص إقناعه بالبقاء قد تقلصت بشكل كبير".
وتابعت الصحيفة: "في الأيام الأولى من شهر يناير الماضي، وبعد أن دخل عقده في آخر ستة أشهر، تواصل ريال مدريد مع محيط مبابي للتأكد من أن الخطة التي تم الاتفاق عليها في مايو من العام الماضي لا تزال سارية ولم يتغير شيء. وكانت الإجابة إيجابية".
وأكد التقرير أن "المفاوضات بين ريال مدريد وكيليان مبابي هذه المرة كانت بسيطة".
واستطرد: "كان هناك خلافٌ بين ريال مدريد وممثلي مبابي بشأن موضوع حقوق الصور، لكن تدخَّل فلورنتينو بيريز فورًا في المفاوضات وحل المشكلة".
وعن تفاصيل العقد، أوضحت "ماركا": "كيليان سيحصل على راتب صاف في الموسم يتراوح بين 15 و20 مليون يورو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد".
وأتم التقرير: "ممثلو مبابي وافقوا على المبالغ التي طرحها ريال مدريد؛ لأنهم يدركون أن اللاعب لن يُحقق حلمه في حال رفضوا ذلك".