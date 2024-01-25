سبالينكا تهزم جوف وتصعد لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قطعت أرينا سبالينكا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأمريكية كوكو جوف المصنفة الرابعة 7/6 و6/4 في مباراة مثيرة اليوم الخميس لتبلغ المباراة النهائية التي ستواجه فيها الفائزة من لقاء قبل النهائي الثاني بين تشينغ قينوين وديانا ياستريمسكا المتأهلة من التصفيات.

وفي إعادة لنهائي أمريكا المفتوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي بدأت اللاعبتان المباراة بصورة متباينة إذ أطلقت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء ضربة إرسال ساحقة واستغلت ضرباتها الأمامية في الحفاظ على إرسالها قبل أن تستغل خطأين مزدوجين من جوف لتكسر إرسالها.

لكن ما تلا ذلك كان منافسة حامية بين اللاعبتين الطامحتين في التقدم من أجل حصد اللقب الثاني في البطولات الكبرى، وكانت سبالينكا هي من تماسكت لتصبح أول لاعبة منذ سيرينا وليامز في 2016 و2017 تتأهل إلى نهائي ملبورن مرتين على التوالي.

وقالت سبالينكا: "أعتقد أنني كنت قادرة على التركيز على نفسي، فكرت أنها ستتحرك بشكل جيد للغاية، وأنها ستعيد كل الكرات نحوي وكنت مستعدة للرد عليها".