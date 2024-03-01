رد مفاجئ من توماس مولر على فيديو لميسي مع طفل (شاهد)

عبّر لاعب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، توماس مولر عن إعجابه بمقطع فيديو قديم يظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يصافح أحد معجبيه ويلتقط معه صورة تذكارية عقب إحدى مباريات فريقه إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال مولر: "أحسنت ميسي"، في تعليقه على مقطع فيديو قديم تم تداوله بشكل كبير عبر منصات التواصل، وذلك بعد أن استحسن الحركة التي أتاها أفضل لاعب لعام 2023، عندما منع حارسه الشخصي، "ياسين" من التصدي للطفل الذي دخل أرض الملعب لمصافحة نجمه المفضل، والتقاط صورة معه.