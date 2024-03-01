رد مفاجئ من توماس مولر على فيديو لميسي مع طفل (شاهد)
عبّر لاعب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، توماس مولر عن إعجابه بمقطع فيديو قديم يظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يصافح أحد معجبيه ويلتقط معه صورة تذكارية عقب إحدى مباريات فريقه إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقال مولر: "أحسنت ميسي"، في تعليقه على مقطع فيديو قديم تم تداوله بشكل كبير عبر منصات التواصل، وذلك بعد أن استحسن الحركة التي أتاها أفضل لاعب لعام 2023، عندما منع حارسه الشخصي، "ياسين" من التصدي للطفل الذي دخل أرض الملعب لمصافحة نجمه المفضل، والتقاط صورة معه.
وظهر في الفيديو، الحارس الشخصي لليونيل ميسي، ياسين، وهو أمريكي من أصل تونسي، وحاول منع الطفل من الاقتراب من النجم الأرجنتيني، لكن الأخير منعه من ذلك، واقترب من المشجع الذي كان يرتدي القميص رقم 10 لإنتر ميامي والذي يحمله ميسي، ووقّع على القميص قبل أن يلتقط الاثنان صورة.
وأثار المقطع الذي جرى تداوله على منصة "إيكس" إعجاب مولر ليعلق "أحسنت ميسي".
يشار إلى أن ليونيل ميسي، ومنذ انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023، خصّص حارسا شخصيًّا من أصول تونسية، ويدعى ياسين شويكو، والذي يظهر دائما بجانبه في المباريات، وفي المؤتمرات الصحفية لمنع المشجعين من الاقتراب منه.